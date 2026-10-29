Traición entre familia y un macabro hallazgo en Ecatepec: cae mujer que habría desaparecido a su tía hallada muerta en casa

Una mujer fue encontrada sin vida dentro de una casa en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), y las autoridades investigan si se trata de una persona de 52 años que fue reportada como desaparecida.

A pesar del hallazgo del cuerpo, aún se llevan a cabo trabajos periciales que confirmen la identidad de la mujer, cuyos restos fueron localizados enterrados con cemento dentro de una casa.

Detienen a sobrina de mujer desaparecida en Ecatepec

Agentes de la Fiscalía General de Justicia estatal detuvieron a Ana Belén “N” y su pareja Marcos Alejandro “N”, por su probable relación con la desaparición de una mujer, quien podría tratarse de la persona reportada como desaparecida.

De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, la mujer de 52 años fue vista por última vez el 15 de octubre pasado por su pareja, quien habría salido a trabajar dejándola en compañía de Ana Belén “N” y Marcos Alejandro “N”, quienes vivían en el mismo lugar y ella es sobrina de la víctima, quien cuenta con ficha de desaparición.

Sobrina de mujer desaparecida señaló que no sabía dónde estaba su tía

Horas después, cuando la pareja de la mujer desaparecida regresó al domicilio ubicado en la colonia Rústica Xalostoc de Ecatepec, preguntó por ella, pues no habían tenido contacto durante el día, pero Ana Belén “N” y Marcos Alejandro “N”, señalaron que no sabían dónde estaba.

Ante esta situación, se inició una denuncia por su desaparición, y se activó una ficha de búsqueda para localizarla.

Encuentran indicios de sangre en casa de mujer desaparecida

La investigación de la fiscalía permitió saber que el teléfono de la víctima siguió activo cerca de su casa y los detenidos habrían privado de la libertad a la víctima en el mismo domicilio y ocultaron información de su paradero.

Cuando los agentes inspeccionaron los inmuebles ocupados por la víctima y por Ana Belén “N” y Marcos Alejandro “N”, fueron localizados indicios de sangre al interior de los domicilios.

Los presuntos responsables fueron detenidos por el delito de desaparición de personas cometida por particulares, con las agravantes de ser mujer y aprovechar el vínculo de parentesco.

Localizan restos en casa en Ecatepec cubiertos con cemento

Al continuar con la búsqueda de la mujer desaparecida, las autoridades inspeccionaron un inmueble ubicado en la colonia Rústica Xalostoc, en Ecatepec.

En el lugar localizaron restos humanos, enterrados con cemento, los cuales corresponden a una mujer, pero aún se realizan pruebas periciales para determinar si se trata de la mujer reportada como desaparecida.

En caso de comprobárseles su participación en este delito, cada uno de los implicados podría alcanzar una sentencia de hasta 50 años de prisión.

