VIDEO: Conductor atropella a mujer embarazada en calles de Brasil

Fuertes imágenes se dieron a conocer en redes sociales cuando una mujer embarazada, en compañía de su pareja, fue atropellada por el conductor del transporte público mientras caminaban por la banqueta en la región de Itaim Paulista; en el accidente murieron la bebé y la chica.

Los primeros informes indican que la víctima de 18 años tenía ocho meses de embarazo, lo que generó distintas críticas hacia las autoridades brasileñas, pues esperan se haga justicia y el implicado cumpla una condena en la cárcel.

Conductor perdió el control de la combi y se estampó contra la pareja

En un video se puede observar que la pareja caminaba por la banqueta cuando sorpresivamente el conductor de la unidad perdió el control y embistió a las víctimas, quienes se estamparon contra una construcción.

Más tarde, la mujer embarazada fue identificada como Gabriela Oliveira y su pareja Leonardo dos Santos, este último se encuentra internado en un hospital y se desconoce su estado de salud aunque a los pocos minutos del incidente se comunicó con un familiar, a quien le contó que la separaron de su novia.

"La combi perdió el control y nos atropelló en la vereda. Ya estábamos yendo a casa. Eso es todo lo que recuerdo. Cuando desperté ella estaba tirada en el suelo. Estoy muy preocupado, hermano”.

¿Qué pasó con el conductor que atropelló a una pareja en Brasil?

Autoridades brasileñas detallaron que el conductor se encuentra hospitalizado tras presentar malestar físico y añadieron que en su declaración aseguró que tuvo problemas mecánicos antes de perder el control e impactarse contra la pareja en la calle, de momento se desconoce la resolución a la que llegará el jurado.

En Jalisco, conductor atropella a mujer embarazada que llevaba a su hija al kínder

En abril, la imprudencia de un conductor casi le cuesta la vida a una mujer que con seis meses de embarazo se disponía a llevar a su hija al kínder. De acuerdo con los testigos, el accidente se habría dado porque el conductor no respetó las múltiples señales de tránsito que se encontraban alrededor del lugar.