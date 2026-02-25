Mujer esperó horas por sus medicamentos y murió en dispensario de Promotora de Salud en Colombia

Una mujer de 70 años murió mientras esperaba la entrega de sus medicamentos en un dispensario de la Nueva EPS (Entidad Promotora de Salud) en Cúcuta, Colombia. El caso, ocurrido la mañana del 24 de febrero de 2026, generó indignación entre pacientes y usuarios del sistema de salud en ese país.

La víctima fue identificada como Cecilia Quintero, residente del municipio de Los Patios. De acuerdo con testigos, acudió desde temprano al punto de dispensación y, al acercarse a la ventanilla para reclamar sus fórmulas pendientes, le informaron que no estaban disponibles.

Mujer se desplomó dentro del establecimiento Nueva EPS en Colombia

Tras recibir la respuesta, la adulta mayor se habría alterado. Minutos después se sentó dentro del local y, cuando intentó levantarse, se desplomó repentinamente frente a otros usuarios.

Personas que se encontraban en el lugar pidieron asistencia médica de inmediato; sin embargo, la mujer falleció antes de poder ser trasladada de emergencia.

El hecho ocurrió en el Punto de Dispensación Cafam Caobos, ubicado en la calle 15 entre avenidas 2E y 3E del barrio Los Caobos, en Cúcuta, uno de los establecimientos que opera como modelo de atención para afiliados de Nueva EPS.

¿Qué informó Droguerías Cafam tras muerte en dispensario de la Nueva EPS?

Tras la difusión del caso y las reacciones en redes sociales, Droguerías Cafam confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial. La empresa aseguró que activó sus protocolos de emergencia y solicitó servicios médicos al momento de la situación.

También indicó que no se evidenciaron irregularidades en la actuación del personal y que serán las autoridades competentes quienes determinen las causas del deceso. Mientras tanto, el caso mantiene abiertas preguntas entre usuarios sobre la atención en dispensarios de medicamentos en Colombia.

El caso provocó una ola de reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron indignación y cuestionaron la atención en los dispensarios. Pacientes compartieron experiencias similares sobre demoras y falta de medicamentos; la muerte de la adulta mayor reavivó el debate público sobre el acceso oportuno a tratamientos.