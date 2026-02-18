VIDEO: ¡Con cerveza en mano! Ebrios irrumpen en ambulancia en plena emergencia en Aguascalientes

Mientras paramédicos atendían una riña tras una cabalgata en Jesús María, Aguascalientes, un grupo de jóvenes ebrios ingresó a una ambulancia oficial y comenzó a grabarse dentro de la unidad; los hechos ocurrieron el domingo 15 de febrero.

En el video que circula en redes se observa cómo se suben al vehículo, simulan conducirlo y uno de ellos se recuesta en la camilla, con cerveza en mano, como si fuera paciente, mientras otros ríen y filman la escena.

¿Qué ocurrió dentro de la ambulancia?

Las imágenes muestran a dos sujetos ocupando la parte frontal del vehículo, mientras otro accede a la zona trasera: "A ver allí atrás, a ver qué hay. Ay, Miguelito se cayó Miguelito", se escucha en la grabación.

La ambulancia se encontraba sin resguardo momentáneo porque los paramédicos atendían la emergencia cercana. Durante ese lapso, el grupo ingresó y permaneció varios minutos dentro de la unidad.

Investiga a jóvenes ebrios por irrumpir en ambulancia de emergencia

Las autoridades estatales confirmaron que los involucrados dentro de esta invasión a la ambulancia ya están identificados.

"Los paramédicos no tienen ninguna responsabilidad; sólo hubo un llamado de atención. Los paramédicos, ante una situación de emergencia, acudiero rápidamente cumplir su trabajo.

"Ni la ambulancia ni el equipo con el que cuenta este tipo de unidades sufrió daños”, explicó en rueda de prensa Rubén Galaviz Tristán, Secretario de Salud y Director General del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.

Sobre posibles sanciones, añadió:

"El director jurídico nuestro hizo una denuncia directamente, pero la Fiscalía de Aguascalientes evalúa si se configura un delito. No hay daño a las cosas; no hay un delito que percibe. Probablemente sea una falta administrativa, pero no un delito. Hay que analizar la situación", agregó Rubén Galaviz Tristán.

La Fiscalía revisa si el caso puede derivar en alguna infracción administrativa vinculada al uso indebido de servicios de emergencia.