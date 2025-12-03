Cachetada, gritos y reclamos: así terminó el conflicto entre una policía y un chofer en Teoloyucan

Un conflicto entre una oficial de tránsito y un chofer del transporte público desató indignación entre habitantes de Teoloyucan, Estado de México, luego de que una discusión escalara hasta llegar a los golpes. Los hechos ocurrieron durante una detención vial, cuando la policía y su compañero marcaron el alto a la unidad. La situación, que comenzó como un intercambio verbal, terminó evidenciando un presunto caso de abuso de autoridad.

De acuerdo con los testimonios grabados por testigos, la discusión se centró principalmente entre el chofer y la oficial. Los gritos aumentaron y, en un momento inesperado, la agente le dio una cachetada al conductor. La agresión generó de inmediato reclamos por parte de los pasajeros y de las personas que observaban la escena.

Acusan abuso de autoridad en Teoloyucan

Tras la cachetada, las personas presentes cuestionaron a la oficial y exigieron explicaciones. Mientras un tercer policía intentaba mediar, el compañero de la agente jaloneó al chofer, lo que incrementó aún más las acusaciones de abuso de autoridad.

Una oficial cacheteó al conductor y fue suspendida un día por el incidente.



Los testigos no dudaron en reprochar que la fuerza pública recurriera a la violencia ante una falta administrativa que no ameritaba golpes.

La oficial involucrada, identificada como Miriam Seratos, aseguró que reaccionó de esa forma porque el chofer la insultó y “le mentó la madre”, situación que —según ella— la llevó a perder el control. “Fue cuando yo reacciono y le doy el cachetadón”, reconoció la propia agente.

El gobierno municipal de Teoloyucan responde: un día de descanso para la policía

Pese a la tensión generada en el momento y a las acusaciones de abuso de autoridad, el gobierno municipal de Teoloyucan informó que la oficial únicamente fue “descansada” un día, sin mayores consecuencias. Ni la policía ni el chofer presentaron denuncia o queja formal sobre lo ocurrido.

La falta de sanciones o procesos legales ha provocado que el hecho continúe circulando en redes sociales, donde usuarios piden mayor rendición de cuentas y protocolos más estrictos para evitar agresiones por parte de servidores públicos.