A través de un video que comenzó a circular en las redes sociales se observa el momento exacto en el que un hombre se masturba mientras está sentado al lado de una mujer, a bordo de un camión del transporte público en el municipio de Chalco, en el Estado de México (Edomex).

El acosador ya fue arrestado; se preparaba para huir del Estado

Jesús Ernesto “N”, el hombre quien agredió sexualmente a la mujer en el transporte público, fue arrestado la noche de este miércoles por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Edomex) en el domicilio de su madre; se presume que pensaba huir del Estado.

Hasta ahora, las autoridades se encuentran recabando las denuncias, pues existen indicios de que ya había cometido abuso sexual en otros viajes en el transporte público.

#Edomex | El hombre grabado en el transporte público, acosando a una mujer, ya fue #detenido.



Ernesto "N" fue evidenciado mientras se tocaba sus partes íntimas en un camión, frente a una chica que lo enfrentó.@_otomartinez nos cuenta en @HechosAM.https://t.co/4BUjiajQSz pic.twitter.com/0APFFlgydu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 19, 2023

Mujer graba a su agresor en el transporte público; lo exhibe

En el video, captado por la mujer, se observa al sujeto sacando su miembro, mientras lo toca y se cubre para que los demás no lo vean pero dejándolo al descubierto para que ella sí lo vea pues está sentada junto a él y se encuentra prácticamente acorralada en el asiento pegada a la ventana.

La mujer decide grabar al hombre con su celular y al percatarse el hombre se cubre con la mochila e incluso le dice algo.

Ella lo confronta primero en voz baja le pide que deje de mastubarse y que se quite; el hombre finge demencia y hasta le dice: “si no estoy diciendo nada”.

Y al ver que la mujer lo sigue grabando se pone el gorro de su sudadera color verde e intenta ocultar su rostro; mientras finge ver por la ventana del frente y se acomoda el pantalón.

El hombre no se mueve por lo que la mujer comenzó a hablar más alto y le ordena que se quite del lugar, lo que provoca que los pasajeros volteen a verlos.

Mujer confronta a acosador sexual en transporte

La mujer, cansada de la actitud del sujeto le grita al conductor de la unidad: "¡Señor chofer, ¿si puede quitar a este pendejo de aquí? Se viene sacando el pene aquí en frente de uno”, pero el agresor responde: “¿qué te pasa?”.

En ese momento, la mujer lo encara y dice que tiene evidencias, ya que captó todo en video, por lo que el sujeto se levanta del asiento y todavía le dice “estás mal”.

Ante esto, los pasajeros muestran apoyo a la mujer y le exigen al agresor que se baje del camión: “bájate, culero”, “bájate, cabrón”, le gritan.

