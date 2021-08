VIDEO: Padre regaña a fieles para que se vacunen: "¡gente necia!”

El padre Noel Lozano de la Parroquia Cristo Obrero, ubicada en Santa Catarina, en Monterrey, mandó un mensaje a sus feligreses sobre la importancia de vacunarse y advirtió que no le dan ganas de rezar por gente necia.

Durante la misa, el sacerdote hizo algunas declaraciones que se volvieron virales en redes sociales pues pedía a los creyentes que se cuidarán del Covid-19 y calificó de gente necia a todos los que no quieren vacunarse, además señaló que son los mismos que se enferman y contagian a los demás.

Te puede interesar: Kuno Becker se vacuna contra Covid-19, tras contagio de Paty Navidad

“La gente que no se está vacunando es la gente que nos está enfermando a los demás. Alguno me dirá: ‘Claro que no, padre’. Claro que sí. Ahorita tengo una amiga en el hospital que no se quiso vacunar y está en un hilo, entre la vida y la muerte”, contó.

“Le dije a la familia: ‘Voy a rezar por ella, porque soy muy amigo de ustedes’. Pero casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse. ¿Por qué tenemos que estar rezando por los necios, por esos que les vale la vida de ellos y de los demás?”, agregó el padre.

Sacerdote de Monterrey, Nuevo León llama necios a los que no se quieren vacunar contra el covid-19. pic.twitter.com/xx2rFH2x30 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 13, 2021

El padre pide seguirse cuidando del Covid-19

Asimismo, recomendó no asistir a la iglesia a rezar por aquellos que no se quieren cuidar, sino por todas las personas sí están tomando las medidas necesarias para no enfermarse.

“Por los necios, que Dios se compadezca de ellos. Hay que cuidarnos y tomarnos esto muy en serio, no es una broma. Hay gente que se está muriendo, que está muy mal, que está llenando los hospitales”, lamentó el sacerdote.

Al concluir, el padre dijo que no se tiene que vivir con miedo por la pandemia de Covid-19, pero sí se debe ser prudentes en este momento y exhortó a la gente a cuidarse.

Te puede interesar: Novio da positivo a Covid-19 y celebra su boda por videollamada

“Yo los invito a que nos cuidemos de verdad. Vamos a echarle todos muchas ganas, con mucho espíritu positivo, porque nos queremos y queremos a los demás”.