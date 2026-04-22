VIDEO| Más de 200 picaduras: Ataque masivo de abejas deja a mujer gravemente herida en Culiacán

Una mujer de resultó gravemente herida tras el ataque de un enjambre de abejas en la colonia Pemex, en Culiacán. El incidente generó la movilización de cuerpos de emergencia, mientras personal de Protección Civil trabajó en la zona para controlar el enjambre y prevenir más afectados.

Mujer resulta con más de 200 picaduras tras ataque de abejas

Un ataque de abejas generó momentos de tensión en la colonia Pemex, en Culiacán, luego de que una mujer fuera agredida por un enjambre mientras caminaba por la zona.

De acuerdo con los primeros reportes y testimonios, la víctima no reaccionó ante la presencia de los insectos, lo que habría agravado la situación.

El hecho fue captado en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, causando preocupación entre usuarios por la intensidad del ataque.

🚨 #Culiacán | Una mujer identificada como María de los Ángeles, fue atacada por un enjambre de abejas en la colonia Pemex.



Gracias a la rápida intervención de elementos del @SEDENAmx y @PC_Sinaloa, la víctima fue rescatada y trasladada a un hospital para recibir atención… pic.twitter.com/RdQb9NCTy6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

De acuerdo con medios locales, la mujer recibió más de 200 picaduras en distintas partes del cuerpo, por lo que fue necesario solicitar apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia.

Elementos especializados acudieron al lugar y, para controlar la situación, utilizaron un extintor con el fin de dispersar a las abejas y poder rescatarla sin que el riesgo aumentara.

Posteriormente, la víctima fue trasladada de urgencia a un hospital, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones.

Reportan presencia de colmenas en la colonia Pemex

En tanto, personal de Protección Civil se encargó de asegurar el área y controlar el enjambre, evitando que más personas resultaran afectadas.

Las autoridades también alertaron sobre la posible presencia de colmenas en la zona, por lo que hicieron un llamado a la población a reportar cualquier situación de riesgo similar y mantenerse atentos ante la presencia de estos insectos para prevenir nuevos incidentes.

¿Qué hacer si me pica una abeja?

Las picaduras de abejas pueden parecer menores en la mayoría de los casos, pero cuando se presentan de forma múltiple, como en ataques de enjambres, se convierten en una emergencia médica que requiere atención inmediata.

Ante una situación así, lo primero es alejar a la persona del área donde se encuentran los insectos para evitar más picaduras. Una vez a salvo, es importante retirar los aguijones.

De acuerdo con autoridades, se recomienda lavar la zona con agua y jabón y aplicar compresas frías para reducir la inflamación y el dolor.

Sin embargo, cuando se trata de múltiples picaduras, el riesgo aumenta considerablemente, por lo que se debe buscar atención médica urgente, incluso si la persona no presenta síntomas inmediatos.

También es fundamental identificar signos de una reacción alérgica grave, conocida como anafilaxia. Entre los síntomas se encuentran dificultad para respirar, hinchazón en rostro o garganta, mareo, vómito o pérdida del conocimiento.