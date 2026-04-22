Salió a buscar trabajo como Edith Guadalupe: Hallan cuerpo de Brenda Kelly Analco Santanero de 29 años en Axochiapan, Morelos

Salir a buscar trabajo se está convirtiendo en un nuevo peligro para las mujeres en México. La violencia está rebasando el país y las autoridades han demostrado que solo hay pasividad en las investigaciones a menos de accedas a entregarles dinero para que hagan su trabajo. Esta vez, el caso de Brenda Kelly Analco Santanero sale a la luz; a unos días del hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe en el edificio de Avenida Revolución con el número 829.

#FiscaliaMorelosInforma📄COMUNICADO DE PRENSA



La Fiscalía General del Estado de Morelos informa que, tras los estudios periciales practicados al cuerpo sin vida localizado el lunes 20 de abril en una localidad del municipio de Axochiapan, se logró establecer que corresponde a… pic.twitter.com/zrRQGKAsKF — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) April 21, 2026

¿Quién era Brenda Kelly Analco Santanero?

Brenda Kelly Analco Santanero tenía solo 29 años y una vida por delante. Originaria del municipio de Axochiapan, Morelos, Brenda era descrita por sus allegados como una mujer trabajadora y dedicada a su familia.

El pasado jueves 16 de abril de 2026, Brenda salió de su casa con la ilusión de una entrevista laboral. Según los reportes compartidos por sus familiares en redes sociales, la joven había contactado a una supuesta reclutadora a través de grupos de Facebook.

Fue vista por última vez en las inmediaciones del parque ‘El Corazón del Niño’ en Axochiapan, punto donde se encontraría con sus captores.

El hallazgo en Axochiapan y la negligencia oficial

Tras cinco días de angustia y una ficha de búsqueda que circuló con lentitud por parte de la Fiscalía General del Estado de Morelos, el desenlace fue el que toda una comunidad temía. El cuerpo de Brenda Kelly Analco Santanero fue localizado en un paraje de la zona oriente del estado. La confirmación de su identidad este 21 de abril desató una ola de reclamos hacia las autoridades, quienes una vez más reaccionaron tarde ante una desaparición con indicadores de alto riesgo.

La similitud con el caso de Edith Guadalupe Valdés es escalofriante. Ambas fueron citadas bajo el engaño de una vacante laboral y ambas terminaron siendo víctimas de una violencia sistemática.

#ÚLTIMAHORA | ‼️ BRENDA KELLY SE SUMA A LAS ESTADÍSTICAS DE FEMINICIDIO



La tarde de este martes 21 de abril, la Fiscalía de Morelos confirmó que el cuerpo localizado en un domicilio de Axochiapan pertenece a Brenda Kelly Analco Santanero, desaparecida desde el 16 de abril… pic.twitter.com/QtHsCH6hUX — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) April 21, 2026

Mientras que en la CDMX el cuerpo de Edith Guadalupe fue hallado en un sótano tras la presión de su familia, en Morelos, el caso de Brenda Kelly Analco Santanero demuestra que las redes de trata o feminicidas están operando con total impunidad mediante perfiles falsos de trabajo.

Una alerta roja para las mujeres en México

El caso de Brenda Kelly Analco Santanero refleja un modus operandi que se extiende por el centro del país. La falta de protocolos de verificación en plataformas de empleo y la nula vigilancia de las policías cibernéticas dejan a las mujeres a merced de depredadores.

Hoy, el nombre de Brenda Kelly Analco Santanero se suma a las exigencias de justicia en un México donde buscar el sustento diario puede costar la vida.

La familia de la joven exige que la investigación no se detenga y que se rastreen las cuentas digitales que fungieron como anzuelo para este crimen que hoy enluta a Morelos.