Fuego y caos en Zacatecas: incendio consume bodegas de Segalmex totalmente

Un incendio de gran magnitud se registró en las bodegas de Segalmex en Zacatecas, generando pánico y caos en la zona, así como una fuerte movilización de cuerpos de emergencia.

Las llamas avanzaron rápidamente, provocando una densa columna de humo que pudo verse desde distintos puntos de la capital. De manera extraoficial, también se reportó un vehículo alcanzado por el fuego. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre personas lesionadas.

¿Qué originó el incendio en Zacatecas?

Sobre el origen del fuego circulan dos versiones en redes sociales:



Una apunta a que el incendio comenzó durante una protesta de productores que habrían quemado llantas durante una protesta.

La otra señala que el incendio inició en un taller mecánico y se extendió rápidamente hasta zonas cercanas, poniendo en riesgo las instalaciones de Segalmex.

Por ahora, ninguna autoridad ha confirmado cuál fue la causa real.

¿Qué informó Protección Civil sobre el incendio?

El director de Protección Civil Municipal confirmó que el incendio ya es considerado fuego declarado en libre combustión, con afectaciones totales en la bodega.

Explicó que se trabaja en dos frentes: uno directo y otro indirecto, con el objetivo de encapsular las llamas y evitar que se sigan propagando.

También detalló que:



La bodega presenta pérdida total

No se reportan personas lesionadas hasta ahora

Se evacuaron al menos 18 vehículos del interior

Se detuvo de emergencia una gasolinera cercana para evitar riesgos

Además, se han registrado explosiones al interior, provocadas por tanques de gas de montacargas, lo que ha complicado las labores de los bomberos.

Incendio en Zacatecas sigue fuera de control y podría prolongarse

Las autoridades informaron que, pese al esfuerzo conjunto de los tres niveles de gobierno, el incendio apenas lleva un 20% de control. El factor viento ha sido clave para que el fuego se mantenga activo, ya que aviva las llamas constantemente.

También preocupa el estado de la estructura, que ya muestra deformaciones y podría colapsar en cualquier momento. Para reforzar las labores, han llegado pipas de agua de distintos municipios, así como unidades especializadas, incluyendo un camión escala para atacar el fuego desde la parte superior.

Autoridades piden evitar la zona del incendio en Segalmex

El Ayuntamiento de Zacatecas emitió una alerta para que la población evite circular por el bulevar con dirección a la salida a Fresnillo, donde se concentra la emergencia. Además, pidieron a la ciudadanía no acercarse al lugar para no entorpecer las labores de los equipos de rescate.

Incluso, hicieron un llamado a empresas que cuenten con pipas de agua u otros recursos para sumarse al control del incendio. Elementos de emergencia ya trabajan en la zona para sofocar el fuego y evitar que se propague a otras áreas.

La situación sigue fuera de control, mientras los elementos de emergencia luchan por controlar completamente el incendio y reducir riesgos para la población.

Información en desarrollo...

