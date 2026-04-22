Denunciaron extorsión y días después asesinan a trabajador de carnicería de Tabasco

Giovanni Trejo, un joven de 24 años, fue asesinado a balazos mientras abría una carnicería ubicada en la colonia El Espejo, en Villahermosa, Tabasco.

De acuerdo con testimonios, dos hombres armados llegaron al establecimiento y dispararon directamente contra él, quitándole la vida en el lugar. El crimen ocurrió frente a compañeros de trabajo, quienes también habían sido víctimas de amenazas en días previos.

Denuncian amenazas previas y extorsión en Tabasco

Familiares de la víctima aseguran que días antes ya se habían registrado advertencias por parte de presuntos extorsionadores.

Su hermana, entre lágrimas, explicó que incluso hubo varios avisos previos antes del asesinato: “Ya les habían avisado… fueron dos avisos y esperaron a que mataran a mi hermano… esa fue la segunda llamada y ahorita la tercera fue cuando le dispararon”, relató.

Las amenazas incluían hechos violentos cercanos, como el presunto secuestro de un motociclista en la misma zona.

Giovanni tenía 26 años. De repartidor en moto fue ascendido a subgerente de una carnicería ubicada en la colonia El Espejo en Villahermosa, Tabasco. El anterior encargado estaba amenazado por criminales y los dueños del local decidieron cambiarlo. Pero eso no frenó las amenazas… pic.twitter.com/F38cJsG6ik — José Raúl Reyes (@Joseraul_reyes) April 21, 2026

¿Quién era Giovanni Trejo?

Giovanni tenía 24 años y recientemente había sido ascendido dentro de la carnicería, pasando de repartidor a subgerente. Su llegada al nuevo puesto coincidió con el inicio de las amenazas, según denunció su familia. Incluso señalaron que otro trabajador con años en el lugar fue movido antes de que él ocupara ese cargo.

Compañeros de trabajo aseguraron que la situación de inseguridad es constante y que todos los días arriesgan la vida. “Estamos arriesgando la vida todos los días… hoy fue nuestro compañero, mañana quién sabe”, expresó uno de los trabajadores.

También confirmaron que sujetos desconocidos ya habían acudido días antes a amenazar al personal del establecimiento. Pese a que las amenazas habrían sido denunciadas, la familia de Giovanni asegura que no hubo una respuesta efectiva por parte de las autoridades.

El reclamo estalló en el lugar del crimen, donde entre gritos y llanto exigieron justicia y mayor seguridad.

Su madre, devastada, lanzó un mensaje contundente: “Las autoridades no van a hacer nada… sé que no me van a devolver a mi hijo, pero espero justicia”.

Fiscalía abre investigación por homicidio en carnicería de Tabasco

Tras el asesinato, la zona fue acordonada y se desplegó un operativo con presencia de policías y militares sobre la avenida 27 de Febrero.

La Fiscalía informó que ya se abrió una carpeta de investigación por homicidio y que se siguen diversas líneas para esclarecer el caso. Sin embargo, como en muchos otros hechos, el crimen ocurrió después de advertencias que, según la familia, no fueron atendidas a tiempo y hasta el momento no hay ni un solo detenido.