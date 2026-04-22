A más de 27 días sigue la búsqueda de un minero atrapado en la mina Santa Fe en El Rosario, Sinaloa

A casi un mes del accidente en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa, los trabajos de rescate continúan para encontrar a Isidro Beltrán, el último de los cuatro mineros que quedaron atrapados.

Han pasado 27 días y más de 600 horas de búsqueda, y aunque el desgaste es evidente, las autoridades aseguran que están cada vez más cerca de ubicarlo.

Protección Civil informó que las labores siguen una ruta que podría llevar finalmente al punto donde se encuentra el trabajador.

De acuerdo con los análisis más recientes, Isidro Beltrán, originario de Zimapán, podría haberse refugiado en una galería subterránea de aproximadamente 60 metros de largo. Esta hipótesis se construyó a partir de bitácoras de trabajo y material de video revisado por los equipos de rescate.

En ese punto específico, brigadistas ya han logrado extraer cerca de 24 metros de jal, lo que ha permitido avanzar poco a poco en la zona donde se cree que podría estar.

¿Por qué avanza lento el rescate en la mina Santa Fe?

Las condiciones dentro de la mina no son sencillas. Uno de los principales retos es la acumulación de gases, como el monóxido de carbono, que obliga a detener constantemente los trabajos.

Esto significa que la maquinaria no puede operar de manera continua, ya que primero se deben ventilar las áreas para evitar poner en riesgo a los rescatistas.

Además, el terreno es complicado, por lo que cada metro debe ser revisado con herramientas especializadas que permiten analizar el subsuelo con precisión.

Las próximas horas serán decisivas. De acuerdo con Protección Civil, el avance logrado hasta ahora permite pensar que el punto donde se encuentra Isidro Beltrán está cada vez más cerca.

Sigue la esperanza de encontrar al minero atrapado en la mina de Santa Fe

La esperanza se mantiene tanto para los equipos de rescate como para la familia del minero, que sigue a la espera de noticias tras semanas de angustia. Mientras tanto, la operación continúa sin pausa, pero con extremo cuidado, en una carrera contra el tiempo.

Recordar que el pasado 7 de abril, Francisco Zapata fue el segundo minero rescatado con vida, luego de pasar 14 días bajo tierra, siendo prácticamente un milagro.