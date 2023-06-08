VIDEO: Mujer vuelca auto en pleno examen de manejo para obtener su licencia de conducir

Una mujer de 63 años que quería obtener su licencia de conducir terminó con el auto volcado durante su examen de manejo. Todo sucedió mientras la conductora completaba su recorrido de la prueba, en algún momento, la mujer se puso nerviosa, chocó y volcó el vehículo en el que efectuaba su prueba.

El Centro de Licencias de Conducir especializado de la municipalidad de Lanús, se convirtió en el escenario de este peculiar siniestro ocurrido durante la mañana del 7 de junio de 2023. La mujer que aspiraba a obtener su licencia de conducir, fue rescatada por elementos del cuerpo de bomberos para posteriormente ser atendida por ligeras lesiones.

¡No le dieron la licencia!

En Argentina, una mujer de 63 años que acudió a hacer una prueba de manejo, terminó volcada y tuvo que ser sacada del vehículo por personal de rescate. Sufrió heridas leves. Señala que tras una mala maniobra se puso nerviosa y perdió el control. pic.twitter.com/4nLEVizIe7 — Telemetro Reporta (@TReporta) June 8, 2023

Mujer vuelca auto durante examen de manejo y el video se viraliza

Este examen de manejo que terminó con un auto volcado, se registró en la municipalidad de Lanús, en Argentina. En medio de las pruebas para obtener su licencia, la mujer de 63 años realizó una mala maniobra por lo que perdió el control del auto, se estrelló contra una especie de camellón y terminó con el vehículo volcado.

Las imágenes de este peculiar siniestro, muestran el momento justo en que esta abuelita vuelca el auto durante el exámen de manejo a la que se había sometido y como parte de los requisitos para obtener su licencia de conducir, el video fue difundido en redes sociales donde rápidamente se viralizó.

El choque que terminó en volcadura provocó que la conductora de 63 años quedara atrapada dentro del auto, situación que generó gran preocupación entre los presentes que de inmediato reportaron a los servicios de emergencia.

Por fortuna, la pronta respuesta del equipo de Bomberos Voluntarios de Lanús y del personal de Salud y Defensa Civil del área permitió rescatar a la abuelita que resultó con ligeras lesiones.

¿NECESITÁS TRAMITAR TU LICENCIA? 🪪



👉 Si necesitás tramitar tu licencia ¡Estás a un click!



✅ Fácil

✅ Rápido

✅ Seguro



¡Sacá turno en nuestra web! ingresando en 📲 https://t.co/FXWeBDTVvd pic.twitter.com/XMAjmSKbiW — Lanús Municipio (@lanusmunicipio) June 7, 2023

Peculiares accidentes registrados en la localidad de Lanús en Argentina

Este caso no es el único registrado en la localidad Argentina. En el mes de febrero de 2021, un accidente similar se registró en la ciudad de Lanús justo cuando un auto quedó prácticamente parado sobre un poste del suministro de energía eléctrica tras chocar con un cable.

En ese accidente, el conductor perdió el conocimiento mientras manejaba su auto de color negro. En aquel momento, también se hicieron virales las fotografías del peculiar accidente que por fortuna no provocó muertos ni lesionados.