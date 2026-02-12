“Le arranca el cachete"; pelea entre mujeres termina a mordidas en Michoacán

Se registró una violenta pelea callejera en Ciudad Hidalgo, Michoacán, donde dos mujeres protagonizaron la riña en pleno centro de la ciudad, justo afuera del negocio conocido como “Platería Angelita”.

El altercado fue captado por un ciudadano con su teléfono celular y posteriormente compartido en redes sociales, donde el video rápidamente generó reacciones entre usuarios.

Así ocurrió la pelea entre mujeres en Ciudad Hidalgo, Michoacán

De acuerdo con las imágenes difundidas, las participantes del altercado utilizaron diversos recursos físicos durante la confrontación. Se observan jalones de cabello, candados al cuello y puñetazos, mientras varios testigos presenciaban la escena.

En un momento de la riña, una de las involucradas, al verse superada, mordió a su contrincante en el rostro, arrancándole parte de la mejilla izquierda, a un costado de la boca. La agresión provocó alarma entre los presentes debido a la gravedad de la lesión.

Ciudadanos intervinieron para separar a las mujeres en Ciudad Hidalgo

Tras varios segundos de enfrentamiento, algunos ciudadanos reaccionaron y lograron separar a las mujeres. Posteriormente solicitaron el apoyo de una ambulancia para que paramédicos brindaran primeros auxilios a la afectada.

Pelea callejera entre mujeres deja a una con parte de la mejilla arrancada, en Ciudad Hidalgo

Nota: https://t.co/JVH9eGebpe — Red 113 Michoacán (@red113michoacan) February 12, 2026

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre la condición médica de la mujer lesionada ni si fue trasladada a un hospital para recibir atención especializada.

Tampoco se ha confirmado si la víctima presentó una denuncia formal ante las autoridades correspondientes por las lesiones sufridas.

Posibles consecuencias legales por lesiones

En México, las lesiones que ponen en riesgo la salud o integridad de una persona pueden derivar en responsabilidades penales, especialmente cuando generan daños permanentes o cicatrices visibles en el rostro.

Autoridades y especialistas recomiendan evita:



Evitar confrontaciones físicas

Buscar mediación en conflictos personales

Solicitar apoyo policial si la situación escala

Priorizar la seguridad propia y de terceros

La escena, ocurrida en una zona céntrica y comercial, también generó inquietud entre comerciantes y transeúntes, quienes presenciaron un hecho que pudo tener consecuencias aún más graves.

Mientras tanto, el video continúa circulando en plataformas digitales, donde usuarios han expresado sorpresa e indignación por el nivel de violencia registrado en plena vía pública.