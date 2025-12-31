Verificación vehicular: ¿De cuánto es la multa por no haber verificado a tiempo en 2025?

Si dejaste pasar la fecha límite para verificar tu auto en este 2025, la consecuencia inmediata será un golpe a tu bolsillo. Las autoridades ambientales de la Ciudad de México (CDMX) y del Estado de México (Edomex) mantienen firme la aplicación de la multa por verificación extemporánea, un requisito obligatorio para poder regularizar tu vehículo y evitar el corralón.

Aquí te explicamos los costos exactos y las condiciones para cada entidad, pues los montos varían considerablemente.

¿De cuánto es la multa por no verificar en CDMX?

Para los vehículos matriculados en la capital, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) establece una sanción equivalente a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.



Costo de la multa 2025: Aproximadamente $2,263 pesos .

Aproximadamente . Ojo: Pagar la multa no es el final del trámite. Una vez cubierto el monto, tendrás un plazo improrrogable de 30 días naturales para acudir al verificentro y aprobar la inspección de emisiones.

Bloqueo del sistema: Recuerda que no podrás generar la línea de captura para esta multa si tu auto tiene adeudos de tenencia, fotocívicas o sanciones ambientales pendientes.

En 2025, la multa extemporánea en CDMX supera los $2,200 y en Edomex rebasa los $3,300.|Foto: SEDEMA

¿De cuánto es la multa por hacer la verificación a tiempo en Edomex?

Si tus placas son mexiquenses, la omisión sale más cara. El código financiero del Estado de México (Edomex) estipula una sanción mayor para quienes no verificaron en su bimestre o dentro de los 30 días posteriores a un trámite de control vehicular (como alta de placas).



Costo de la multa 2025: $3,394 pesos.

¿Hay forma de evitar la multa? (Casos especiales)

Existen situaciones específicas donde la autoridad podría "perdonar" el pago o extender el plazo:



Rechazo de última hora: Si llevaste tu auto en la última semana de tu periodo y fue rechazado , puedes solicitar una ampliación de 15 días naturales para volver a intentar pasar la prueba sin pagar la multa (siempre que el auto ya esté en condiciones).

Si llevaste tu auto en la de tu periodo y fue , puedes solicitar una ampliación de para volver a intentar pasar la prueba sin pagar la multa (siempre que el auto ya esté en condiciones). Siniestros o Robo: Si no verificaste porque te robaron el auto o sufriste un choque mayor, puedes tramitar una prórroga administrativa que te exima de la sanción temporalmente.

¿Dejaste al último verificar tu auto? Podría salirte caro...



Antes de que el 2025 se extinga, cientos de automovilistas arribaron a los verificentros con el fin de evitar algún tipo de multa por no realizar el trámite.



Alerta 2026: La UMA subirá en febrero

Toma en cuenta que estos costos ($2,263 en CDMX) están basados en la UMA de 2025. El INEGI actualizará el valor de la UMA en las primeras semanas de enero de 2026, entrando en vigor en febrero. Si pagas tu multa después de esa fecha, el costo aumentará automáticamente conforme a la inflación.