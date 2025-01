Descubre qué autos no circulan este martes 14 de enero de 2025 en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplicará de forma normal este martes 14 de enero de 2025 en la Ciudad de México ( CDMX ) y el Estado de México ( Edomex ), con el objetivo de reducir la contaminación ambiental y mejorar la calidad del aire. De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), las restricciones estarán vigentes de 5:00 a 22:00 horas. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para evitar una multa.

¿Qué vehículos no circulan este martes 14 de enero en CDMX y Edomex?

Para este día, los vehículos con holograma 1 y 2, engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, y holograma 1 y 2 deberán abstenerse de circular.

Por otro lado, los vehículos con hologramas 0 y 00, así como los eléctricos e híbridos, están exentos de la medida. De igual forma los vehículos de transporte público, de emergencias como ambulancias y patrullas, así como transporte escolar.

Descubre si tu vehículo descansa este martes 14 de enero en CDMX y Edomex, por el Hoy No Circula. | CAMe

¿Donde aplica el Hoy No Circula?

El programa es obligatorio en los siguientes áreas este martes 14 de enero de 2025:

Las 16 alcaldías de la CDMX

18 municipios del Edomex, entre ellos: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Ecatepec, Huixquilucan, Naucalpan, Tlalnepantla y Valle de Chalco.



Es importante que los conductores verifiquen el holograma y las placas de su vehículo para evitar sanciones, las cuales están estipuladas en el Reglamento de Tránsito de la CDMX.

¿Qué hacer en caso de contingencia ambiental en CDMX y Edomex?

Al momento de que esta nota fue escrita, las autoridades ambientales no han teclado el Dobles Hoy No Circula este 14 de enero de 2025.

En caso de que se active una contingencia ambiental, las restricciones podrían ampliarse a más vehículos, incluso aquellos con holograma 0 o 00. Por ello, se recomienda estar atentos a los comunicados oficiales de la CAMe y las autoridades locales.

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en enero 2025?

La multa por no respetar el programa Hoy No Circula en la Ciudad de México ( CDMX ) varía entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Cada UMA tiene un valor actual de 108.57 pesos mexicanos, lo que significa que la multa puede oscilar entre aproximadamente 2,174.40 pesos y 3,257.10 pesos. Además de la multa, el vehículo puede ser trasladado a un depósito vehicular.