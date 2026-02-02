¡Atención motociclistas! Las multas más caras en Edomex este 2026 y cuáles te llevan al corralón

El 2026 arrancó con un endurecimiento en las reglas del juego para los motociclistas del Edomex. Tras la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a $117.31 pesos y las reformas al Reglamento de Tránsito, el incumplimiento de las normas de seguridad ya no solo implica multas fijas, sino un golpe escalonado al bolsillo y, en muchos casos, la pérdida inmediata de tu vehículo.

Las autoridades buscan frenar la siniestralidad (que aumentó casi un 40% en los últimos años) con sanciones más estrictas. Aquí te desglosamos cuánto pagarás y qué infracciones te dejarán a pie.

El nuevo sistema: ¿Por qué podrías pagar más que otros?

Olvídate de las tarifas únicas. El Reglamento de Tránsito del Estado de México ahora aplica un esquema de proporcionalidad basado en tu historial de cumplimiento. El costo de tu infracción dependerá de cuántos adeudos tengas:



Tarifa Baja ($1,876.96 MXN): Se cobran 16 UMA si no tienes multas pendientes de pago.

Se cobran 16 UMA si pendientes de pago. Tarifa Media ($2,111.58 MXN): Se cobran 18 UMA si tienes de 2 a 3 infracciones sin pagar.

Se cobran 18 UMA si tienes de sin pagar. Tarifa Alta ($2,346.20 MXN): Se cobran 20 UMA si acumulas 4 o más adeudos.

🏍️⚠️ Si los pequeños no pueden sujetarse o apoyar los pies, no deben viajar en moto.



👶🚫 ¡Cuidemos su seguridad y evitemos accidentes!



💪 Protejamos la integridad de niñas, niños y adolescentes. #ElPoderDeServir pic.twitter.com/Kt23rUE2Eh — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) November 14, 2025

Las "Infracciones de Oro": $2,346 pesos + Corralón

Estas son las conductas graves que alcanzan el tope máximo de 20 UMA y que incluyen la retención inmediata de la motocicleta (remisión al depósito):



Invadir el carril del Mexibús: Circular, detenerse o hacer maniobras en carriles confinados de transporte público o ciclovías. Dato: Lo recaudado por esta multa se destinará a mejorar ciclovías y banquetas. Alcoholímetro (Diferente a los autos): Aquí hay una distinción clave. Mientras que a los automovilistas se les sanciona con arresto inconmutable, a los motociclistas que conduzcan con más de 0.02 g/dl de alcohol en sangre se les aplica la multa económica máxima y la retención de la unidad. Niños en riesgo: Transportar menores que no alcancen los posapiés o no puedan sujetarse por sí mismos. El "piloto" extra: Llevar a un pasajero (generalmente niños o mascotas) entre el conductor y el manubrio. Invadir zona peatonal: Circular o estacionarse en banquetas, camellones y andadores. Sin papeles: Circular sin placas, sin tarjeta de circulación o con el permiso vencido.

Nuevas reglas para motociclistas en Edomex: Multas y cambios al Reglamento de Tránsito|GobMX

Cuidado con las acrobacias y el uso de casco en Edomex

Realizar maniobras que pongan en peligro la vida de terceros o su patrimonio (como los famosos "caballitos" o zigzagueo agresivo) también se castiga con la multa más alta de hasta $2,346.20 pesos (20 UMA).

Ojo: Aunque es una multa costosa, el tabulador oficial no marca retención de vehículo para esta falta específica. Consulta aquí el documento oficial .

El casco, multa "barata" pero te quedas sin moto: No te confíes. Aunque la multa por no usar casco certificado (o no traer protección visual) es menor, oscilando entre los $351 y $586 pesos (3 a 5 UMA), el reglamento faculta a la autoridad para retener la motocicleta hasta que se cumpla con la norma.

¿Sabías que...? El dueño paga las fotomultas

El artículo 125 del reglamento introduce una medida importante para las infracciones captadas por sistemas tecnológicos (cámaras). Si prestas tu moto y el conductor comete una infracción:

