¿Usas Google Maps o Waze? Ojo con las multas por uso de GPS en Edomex: Lo que sí y lo que no está prohibido

El uso de aplicaciones como Waze y Google Maps se ha convertido en parte del día día para millones de automovilistas en la Zona Metropolitana del Valle de México, sin embargo en el Edomex crece la preocupación después de las autoridades comenzaron a aplicar multas aquellos conductores que manipulan sus apps de GPS mientras manejan.

Las sanciones pueden superar los 2 mil 300 pesos, especialmente en los municipios conurbanos a la Ciudad de México y en las zonas del Valle de Toluca, en donde ya se intensifican los operativos de tránsito al respecto. Aunque muchos creen que se trata de una nueva medida, la realidad es que esta restricción ya existe dentro del reglamento de tránsito del Estado de México.

Multas 2026: ¿Está prohibido usar Waze a Google Maps en el Estado de México?

La respuesta corta es no; lo que sí se encuentra prohibido es manipular el teléfono celular o los dispositivos electrónicos, mientras el vehículo se encuentra en movimiento. Conforme al artículo 90 del reglamento de tránsito del Estado de México, se establece que los conductores deben abstenerse de utilizar teléfonos celulares o cualquier aparato de comunicación al conducir, esto debido al riesgo de distracción accidentes.

Sin embargo, las autoridades aclararon que existe una diferencia entre usar el GPS y manipularlo. Jesús Alberto Ramírez Manzur, comisario de seguridad pública de Metepec explico que escuchar indicaciones o visualizar el mapa no constituye una infracción: “Lo que sí existe, es la restricción. Es que vayas manipulando el teléfono mientras tú vas conduciendo”, preciso el funcionario.

"El artículo 90 del Reglamento de Tránsito del Estado de México marca las obligaciones de los conductores y también algunas prohibiciones, una de ellas es que se abstengan de utilizar, pues utensilios, aparatos o algo que ponga en riesgo la circulación como es el teléfono o ir observando el GPS", señala Ramírez Manzur.

¿De cuánto son las multas por usar el GPS mientras manejas en el Edomex?

Las sanciones por esta conducta pueden alcanzar más de 2 mil 346 pesos, dependiendo el municipio, además de la gravedad del infracción. Cabe resaltar que es la medida aplica principalmente en los municipios como:

Toluca



Ecatepec



Naucalpan



Tlalnepantla



Nezahualcóyotl



Metepec



Cuautitlán Izcalli



Tecamac



Chalco



Ixtapaluca



Atizapán de Zaragoza



Huixquilucan



Texcoco.

Entre otros municipios, mexiquenses; las autoridades argumentan que el uso indebido del celular mientras se conduce, representa una de las principales causas de accidentes viales.

Multas por uso de GPS al conducir: ¿Qué opinan con doctores y taxistas sobre esta medida?

La decisión ya generó opiniones divididas, los conductores de aplicaciones y algunos taxistas aseguran que el GPS es indispensable para trabajar y movilizarse de manera eficiente. Algunos consideran injusta la multa porque dependen completamente de las aplicaciones de navegación de GPS para encontrar rutas evitar tráfico, además de ubicar direcciones.

Del lado contrario están algunos ciudadanos que respaldanla medida al considerar que muchas personas conducen distraídas porque van mirando constantemente la pantalla de su teléfono celular mientras manejan. Autoridades también recordaron que en el Estado de México únicamente las mujeres agentes de tránsito están facultadas para aplicar infracciones.

La discusión entre la seguridad vial y la necesidad del uso de apps de GPS a la hora de manejar, se encuentra abierta, pero la pregunta inevitable es: ¿Debería sancionarse cualquier uso de GPS, o solamente cuando realmente pone en riesgo a otros conductores?

