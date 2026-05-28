Nace “Lady Calculadora” tras robo en heladería de Tamaulipas; así la captaron

Aunque se trató de un robo tan pequeño, en redes sociales comenzó a circular un video que muestra a una mujer metiendo un objeto a su bolso en lo que parece ser una heladería de Ciudad Madero, Tamaulipas. Claro que esto no tardó en hacerse viral y en cuestión de horas la apodaron “Lady Calculadora”.

El video recibió diferentes comentarios, entre ellos burlas por lo que la mujer se estaba llevando, pero también otros internautas comentaron que se podría tratar de un trastorno de salud mental conocido como cleptomanía.

VIDEO: Captan a mujer robando una calculadora en Ciudad Madero, Tamaulipas

El video que circula tuvo lugar la tarde del 25 de mayo, alrededor de las 17:00 horas. En este se observa como la mujer espera a que la atiendan, mientras la empleada se encuentra ocupada.

La escena transcurre normalmente hasta que de pronto la mujer saca su celular de la bolsa y lo coloca muy cerca de la calculadora rosa. Se voltea justo cuando la mujer le entrega el helado a otro cliente y es ahí cuando agarra tanto el celular como el objeto robado.

Aunque en un principio puede parecer un accidente, en las imágenes se ve cuando la mujer aprovecha a tomar el aparato en el preciso momento en que la empleada se aleja y va a hasta una de las mesas, además de que se voltea para ver que nadie la observe.

🚨La mujer de Ciudad Madero, Tamaulipas que se ganó el apodo de "Lady Calculadora". Resulto ser

presuntamente una médico Familiar Y Psicóloga infantil del IMSS🫠‼️ pic.twitter.com/Aas6ddQe7M — El Emisor (@ElEmisor7) May 27, 2026

Video de “Lady Calculadora” desata comentarios en redes sociales

Claro que el propio local no pasó desapercibido el momento y difundió las imágenes, sin imaginar que en horas el video se volvió tan viral al punto de que la mujer recibió el típico apodo de “Lady”.

Pero más allá de provocar indignación, desató una serie de burlas hacia lo que se robó la mujer, pues no se trata de un objeto sumamente caro y ni es difícil de comprar.

El caso no quedó ahí, ya que en cuestión de horas comenzó a difundirse un rumor de que la mujer podría ser médico familiar, sin que hasta el momento se haya confirmado dicha versión.

Otros internautas también mencionaron que podría tratarse de un caso de cleptomanía, un trastorno caracterizado por la incapacidad de resistir el impulso para robar objetos, generalmente de poco valor.

En medio de tantas versiones, la presunta ladrona no ha salido a dar su propia versión, sin embargo tampoco es un caso que las autoridades deben investigar, por lo que difundir datos personales de la mujer en redes sociales podría derivar en señalamientos o acoso digital.