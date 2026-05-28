¿Policías piratas? Denuncian revisión sospechosa en Tlalnepantla, Edomex

Una persona denunció haber sido interceptada por dos sujetos armados y encapuchados que se identificaron como supuestos policías de Tlalnepantla, Estado de México, pero no tenían nada que los identificara.

Los hechos ocurrieron el martes 26 de mayo alrededor de las 14:30 horas, en la esquina de Avenida Gustavo Baz y Hacienda de San Nicolás Tolentino, justo después de que la víctima saliera de su lugar de trabajo.

De acuerdo con el testimonio, los hombres detuvieron al conductor y comenzaron una revisión que, según el denunciante, fue intimidatoria y fuera de lo normal.

La situación llamó la atención en redes sociales luego de que se difundiera la denuncia sobre el comportamiento de los supuestos policías y la manera en que realizaron la inspección.

Presuntos policías habrían iniciado revisión por dispositivo IQOS

Según la versión de la víctima, la intervención comenzó debido a que llevaba consigo un dispositivo IQOS, utilizado para calentar tabaco.

El conductor aseguró que el aparato es completamente legal; sin embargo, los sujetos aprovecharon la situación para revisar tanto su vehículo como sus pertenencias personales y herramientas de trabajo.

#DenunciaCiudadana || 🚨⚠️ Una persona denunció haber sido interceptada por dos sujetos arm4dos, encapuchados y presuntamente pertenecientes a una corporación policial, en la esquina de Avenida Gustavo Baz y Hacienda de San Nicolás Tolentino, en #Tlalnepantla, luego de salir de… pic.twitter.com/slpo8ncbmh — TV Azteca Edomex (@AztecaEdoMex) May 27, 2026

El denunciante señaló que durante toda la inspección los hombres manipularon mercancía laboral, abrieron empaques y envolturas, además de causar daños materiales.

También afirmó que uno de los individuos portaba una placa con el nombre “C. G. Espinoza J…”, mientras que el segundo se identificó verbalmente como “Osvaldo Martínez”, pero no había nada más que avalara que pertenecían a la corporación policial.

Víctima acusa intimidación durante la revisión en Tlalnepantla

La persona afectada aseguró que en todo momento se sintió intimidada debido a que ambos sujetos iban armados y cubrían parte de su rostro.

Además, denunció que la revisión se realizó sin explicaciones claras y bajo una actitud agresiva, lo que generó temor sobre si realmente pertenecían a alguna corporación oficial.

Hasta ahora no se ha informado si la víctima presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Hasta el momento, ninguna autoridad municipal o estatal ha emitido un comunicado oficial para confirmar si los sujetos señalados forman parte de alguna corporación policiaca.

El caso ha provocado reacciones en redes sociales, donde usuarios pidieron investigar lo ocurrido y aclarar si se trató de un operativo legítimo o de personas que se hicieron pasar por policías.