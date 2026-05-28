¡Otro accidente en la Marina! Se queman dormitorios de la Escuela Náutica de Veracruz; el segundo incendio en una semana

¡Un accidente más! En la mañana de este jueves 28 de mayo 2026 se registró un incendio en los dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, de la Secretaría de Marina; bomberos realizan la evaluación de daños y no hay personas heridas.

Este es el segundo siniestro que ocurre en la escuela de la Marina en menos de una semana.

#AlMomento | Ayer fue una explosión por flamazo en las instalaciones de la Marina en el AICM, y hoy ocurrió un incendio en el área de dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de #Veracruz, de la @SEMAR_mx.



Bomberos del puerto sofocaron el incendio sin que, presuntamente, haya… pic.twitter.com/QFxpjVjHmF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

Bomberos controlan incendio en la Escuela Náutica tras activar protocolos

Los hechos ocurrieron alrededor de las 8:15 horas de este jueves, con el reporte del incendio en los dormitorios de la institución, lo que activó de manera inmediata los protocolos de atención y seguridad por parte del personal de la Escuela Náutica Mercante.

Elementos de bomberos del puerto lograron sofocar las llamas alrededor de las 8:45 horas. El incendio no dejó alumnos heridos, por lo que actualmente solo realizan la evaluación de daños.

Aunque aún no se ha revelado información sobre la posible causa del incendio, continúan las labores de evaluación y verificación de posibles afectaciones en el lugar.

"El incidente inició aproximadamente a las 8:15 horas, activándose de manera inmediata los protocolos de atención y seguridad por parte del personal", explicó la Marina a través de un comunicado, publicado en redes sociales.

La Secretaría de Marina informa que la mañana de este día se presentó un incendio en el área de dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz.



El incidente inició aproximadamente a las 08:15 horas, activándose de manera inmediata los protocolos de atención y seguridad… — SEMAR México (@SEMAR_mx) May 28, 2026

Dos incendios en Veracruz y un flamazo en el AICM en menos de una semana

El incendio en el área de dormitorios de la Marina se convierte en el segundo siniestro ocurrido en menos de una semana, pues a penas el sábado pasado tres alumnos resultaron afectados por la inhalación de humo, luego de otro incidente similar en el plantel.

Además, el pasado 27 de mayo 2026, se reportó un flamazo en las instalaciones de la Mariana, ubicadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Afortunadamente, la situación logró ser controlada de manera inmediata por el propio personal de servicio, por lo que no se requirió la presencia de elementos de bomberos u otras autoridades.

Aunque el flamazo ocurrió por la acumulación de gas, no se registró un incendio mayor, por lo que no existe ningún riesgo para las y los usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).