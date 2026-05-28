Miembros de la CNTE bloquean accesos en Oaxaca: Detonaciones de arma de fuego en Mitla provocan molestia y presidente municipal pide licencia

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el estado de Oaxaca, realizaron cierres en la de la Carretera Federal 190 y la autopista hacia la Ciudad de México.

El cierre de los accesos provocó el colapso vial en el estado, afectando el traslado de mercancías y la movilidad de miles de automovilistas particulares.

#CNTE mantiene campamento y alista nuevas movilizaciones en la #CDMX



Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúan en campamento sobre la avenida 5 de Mayo y Eje Central. Tras romper el diálogo con la Secretaría de Gobernación debido a… pic.twitter.com/u4kiZrDfqH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

Maestros de la CNTE cierran accesos

Los maestros aumentaron la actividad de sus protestas con bloqueos totales en rutas importantes. Los docentes impidieron el paso en las ya mencionadas vialidades y causaron que colapsara parte del estado de Oaxaca.

El grupo sindica argumenta que las respuestas recibidas por parte de las autoridades estatales y federales son insuficientes, pues los funcionarios no han querido plasmar fechas ni compromisos financieros en documentos que ellos están exigiendo que se modifiquen.

Las demandas de la CNTE detrás del pliego petitorio

Entre lo que están pidiendo los docentes está el pago de adeudos históricos, la contratación de nuevos profesores, reconocimiento de horas extra, igualdad en los sueldos y la entrega de recursos para uniformes escolares.

Los manifestantes advierten que no retirarán los plantones hasta que se firme una minuta por las mesas de negociación de ambos lados.

Violencia en Mitla: disparos al aire interrumpen el bloqueo de la CNTE

La tensión aumentó en el bloqueo ubicado en el municipio de San Pablo Villa de Mitla. Por medio de videos compartidos por los propios maestros, se documentó el momento en que sujetos desconocidos realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego al aire cerca de donde se encontraban los protestantes.

La CNTE, que mantiene pláticas y plantones en la Ciudad de México, denunció también agresiones físicas y la retención de algunos compañeros durante el incidente.

Alcalde de Mitla pide lincencia al cargo

Tras los hechos, el presidente municipal de San Pablo Villa de Mitla, Esaú López Quero, presentó formalmente su renuncia temporal ante el Cabildo. El funcionario dijo que su separación indefinida busca evitar que el puesto se interponga con las investigaciones que se están realizando por las agresiones hacia maestros de la CNTE.

Sindicato culpa a los gobiernos por la falta de seguridad

Los trabajadores responsabilizaron al gobierno municipal y estatal por no garantizar su seguridad mientras participan en las manifestaciones.

Los mismos líderes aseguraron que hay personas detenidas y golpeadas tras las protestas realizadas en el estado de Oaxaca.