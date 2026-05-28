VIDEO: ¡México le gana a la IA! Captan enorme avestruz persiguiendo y golpeando un camión en Edomex

¡No es Inteligencia Artificial! En redes sociales se viralizó un video que muestra a una enorme avestruz persiguiendo a un camión por las calles del municipio de Tepotzotlán, en el Estado de México (Edomex), lo que sorprendió a miles de usuarios.

Vecinos y conductores de la zona reportaron la presencia del animal a las autoridades. Al parecer, el ave era "mascota" de un ciudadano de este lugar.

¡De película!: Avestruz corre por las calles de Tepotzotlán, Edomex; así fue el momento

En el video se puede ver cómo la enorme avestruz corre a la par del camión de pasajeros, segundos después el animal golpea fuertemente la unidad con la parte derecha de su cuerpo. Después, lo rebasa para seguir corriendo por las calles de Tepotzotlán, Edomex.

Otro video, captado desde la cámara de seguridad de una vivienda, muestra cómo el enorme animal va corriendo detrás de un motociclista, pasando por enfrente de la reja de esta casa.

La imagen de la avestruz pasando frente a la reja de una casa en Tepotzotlán divirtió a miles de usuarios en redes sociales, pues la escena parece de película.

¡No es inteligencia artificial! Captan a un avestruz y a un oso sueltos en las calles



Un avestruz sorprendió a los habitantes de #Tepotzotlán, #Edomex, al pasear por la vía pública e incluso perseguir a un camión de transporte; afortunadamente, sus dueños lograron regresarla a… pic.twitter.com/SuqvTMqFAW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 28, 2026

Logran capturar a la enorme avestruz en Tepotzotlán, ¿qué pasó con ella?

Después de un largo rato corriendo por las calles del municipio mexiquense, la avestruz fue capturada por los mismo dueños, quienes la atraparon y regresaron a casa.

Tras la presencia de la avestruz en calles de Tepotzotlán no se reportaron personas heridas o daños materiales graves.

A pesar de las risas que causó el video de la avestruz en Edomex, este suceso abrió el debate sobre la regulación y permisos requeridos para tener un animal exóticos en zonas residenciales, ya que este tipo de zonas no son su habitad natural.

¿Hay lugares especiales para avestruces en Tepotzotlán, Edomex?

Existe un lugar llamado "Abekany Camp", que cuenta con avestruces, el lugar se ubica sobre la carretera de los Arcos del Sitio, cerca del kilómetro 5, Cañada de Cisneros. La entrada tiene un costo accesible y permite la convivencia familiar con diversas especies de granja.