Buscan a las hermanas Génesis y Suri Saraí Rubio Contreras en Hidalgo | Alerta AMBER

Las hermanas Génesis y Suri Saraí Rubio Contreras desaparecieron en Actopan, Hidalgo, el 22 de mayo de 2026, por lo que las autoridades del estado activaron la Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

Génesis Rubio Contreras tiene 15 años de edad, 1.52 metros de estatura, cabello largo y lacio de color negro y ojos café oscuro.

Mientras que su hermana Suri Saraí Rubio Contreras tiene 13 años, 1.52 metros de estatura, cabello largo y lacio castaño oscuro y ojos café oscuro.

En caso de tener información sobre la ubicación de ambas adolescentes, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo pide llamar al número telefónico 800 008 5400.

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia diseñado para responder ante los casos más graves de desaparición o secuestro de menores de edad. Su propósito principal es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de encontrarlos sanos y salvos en el menor tiempo posible.

Este sistema funciona mediante la difusión masiva de información relevante del menor desaparecido. Las alertas se transmiten a través de distintos canales como radio, televisión, anuncios en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con capacidad de recibir datos, lo que permite amplificar su alcance de manera inmediata.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluidos México y Estados Unidos, lo que refuerza la cooperación internacional en la búsqueda de menores desaparecidos.

¿Cómo se activa la Alerta AMBER?

Para iniciar el proceso de activación de una Alerta AMBER es necesario realizar una llamada al número nacional 800 008 5400, disponible las 24 horas del día, durante todo el año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad, con el fin de agilizar el procedimiento. Una vez que se confirma que no se cuenta con información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de forma inmediata, lo que permite comenzar con su difusión a nivel masivo.

