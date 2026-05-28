¿Te multaron injustamente? Los pasos que tienes que hacer para que te cancelen la infracción en Edomex

Si al transitar por el Estado de México recibes una infracción de tránsito que consideras improcedente o que tiene errores evidentes, la ley te da el derecho de defenderte para dejarla sin efectos. El encargado de resolver estos desacuerdos es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TJAEM), una institución oficial que evalúa el actuar de la policía de tránsito y puede cancelar el cobro mediante un juicio de nulidad.

Para que no des vueltas en falso, aquí te explicamos el procedimiento paso a paso, los documentos que debes reunir y los tiempos límite que marca la ley para resolver este trámite con éxito.

Pasos para impugnar una multa

El camino legal para borrar una infracción consiste en iniciar un Juicio Contencioso Administrativo ante el TJAEM. El proceso es formal, pero la ruta es muy clara y estos son los pasos:



Escribe tu demanda: Necesitas redactar un escrito inicial dirigido al Tribunal. En este documento debes anotar tu nombre, una dirección para recibir notificaciones, especificar qué autoridad te multó y detallar los argumentos legales por los que consideras que la multa no es válida. Presenta el recurso: Tienes dos vías institucionales para entregar tu papeleo. La primera es llevarlo de forma presencial a las oficialías de partes de las Salas Regionales del TJAEM correspondientes a tu municipio. La segunda es la vía digital, subiendo los archivos al Sistema de Juicio en Línea oficial del Tribunal, para lo cual necesitarás tu firma electrónica. El desahogo del proceso: En cuanto el Tribunal admite tu demanda, le avisa a la autoridad señalada para que responda y justifique el motivo de la infracción. La sentencia definitiva: Tras analizar las pruebas de ambas partes, el magistrado emitirá una resolución. Si el fallo es a tu favor, se declarará la nulidad de la multa, lo que obliga a la autoridad a darla de baja del sistema o a regresarte el dinero si es que ya la habías pagado.

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Documentos que necesitas para impugnar una multa

Para que el escrito de demanda sea admitido a trámite a la primera, la normativa del Estado de México exige que lo acompañes con los siguientes documentos en original o copia certificada:



Identificación oficial vigente: Tu credencial para votar

Tu La boleta de infracción: El papel físico original o el formato impreso que pretendes anular. Es indispensable que el número de folio, la fecha y los datos de la autoridad se lean a la perfección.

El papel físico original o el formato impreso que pretendes anular. Es indispensable que el número de folio, la fecha y los datos de la autoridad se lean a la perfección. Acreditación del vehículo: Tu tarjeta de circulación

Tu Comprobante de pago (si aplica): Si liquidaste la infracción antes para evitar recargos o para sacar el auto del depósito, debes incluir el recibo oficial de las oficinas de recaudación. Esto servirá para exigir el reembolso.

Si liquidaste la infracción antes para evitar recargos o para sacar el auto del depósito, debes incluir el recibo oficial de las oficinas de recaudación. Esto servirá para exigir el reembolso. Copias de traslado: Copias simples de la demanda y de todos sus anexos para entregarle un juego a cada una de las autoridades demandadas.

Cuánto tiempo tienes para impugnar una multa

En la justicia administrativa los plazos no se pueden prorrogar. Conforme al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, dispones de un periodo estricto de 15 días hábiles para promover el juicio de nulidad.

La cuenta regresiva arranca al día siguiente de que recibes la boleta de infracción o de que tienes conocimiento formal de la sanción. Un detalle clave es que dentro de este lapso se excluyen los días inhábiles, es decir, no cuentan los sábados, domingos ni los días de suspensión marcados por el calendario oficial del Tribunal. Si dejas pasar este tiempo sin presentar la demanda, el acto de autoridad se considerará aceptado y no habrá forma legal de cancelarlo.