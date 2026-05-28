Madrugada activa en la ZMG: Golpean a un hombre en la colonia Americana y se registra incendio en Guadalajara Oriente

La madrugada de este jueves 28 de mayo en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), estado de Jalisco, registró dos incidentes que activaron a los elementos de emergencia de manera inmediata.

Un incendio sacudió el sector de Guadalajara Oriente durante la noche, donde los miembros que habitaban la casa tuvieron que salir de inmediato; por otro lado, una persona en situación de calle, de alrededor de 40 años, sufrió una terrible golpiza en la colonia Americana.

🔴#IMPORTANTE | Se registró un incendio en una vivienda sobre la calle Melodía en la Col. Guadalajara Oriente. 🔥🏚️



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Encuentran a hombre herido en la colonia Americana

El primer incidente ocurrió sobre la calle Miguel Lerdo de Tejada, específicamente en la zona de la colonia Americana. Vecinos y transeúntes de la llamaron a las líneas de emergencia tras percatarse de que un hombre caminaba con dificultades y visibles marcas de violencia, por lo que solicitaron la presencia inmediata de patrullas para verificar la situación del afectado.

Paramédicos atienden a la víctima en la banqueta

Elementos de la policía municipal de Guadalajara arribaron primero y confirmaron que la víctima, un varón de entre 35 y 40 años de edad presuntamente en situación de calle, presentaba múltiples golpes en el rostro y torso.

Paramédicos locales le dieron los primeros auxilios en el lugar, diagnosticando su estado de salud como regular, por lo que se programó su traslado a una unidad médica para descartar lesiones internas, como fracturas.

Incendio moviliza a bomberos en Guadalajara Oriente

El equipo de emergencia recibió alertas por una columna de humo que salía de una vivienda particular.

El incendio se ubicó exactamente en el cruce de las calles Julián Carrillo y Melodía, dentro de la colonia Guadalajara Oriente, lugar hasta donde se desplazaron camiones cisterna y personal del equipo de bomberos municipal para contener la situación.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre en situación de calle fue golpeado en la zona de Pueblo Quieto en Guadalajara, llegó a pedir ayuda a calles de la Col. Americana.



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Rescatan pertenencias y controlan el fuego en el cuarto

Al llegar al domicilio, los habitantes informaron a los bomberos que el incendio se concetró en uno de los cuartos principales y que requerían apoyo para recuperar objetos de valor.

Los bomberos entraron con equipo especializado, lograron localizar las llaves del inmueble que los propietarios buscaban y sofocaron las llamas antes de que estas se expandieran hacia las casas que están al lado, reportando algunas afectaciones en mobiliaria de la vivienda.