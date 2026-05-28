Sicarios ejecutan en balacera a líder de ambulantes frente al Hospital General del Sur de Puebla

La tarde de este miércoles 27 de mayo, un ataque armado frente al Hospital General del Sur volvió a encender las alertas de violencia en Puebla; la víctima de la balacera fue Víctor Mirón Romero, identificado como dirigente de la organización de comerciantes “3 de Abril” , quien murió minutos después de ser ingresado de emergencia al área de Urgencias tras recibir varios disparos.

La agresión ocurrió poco después de las 16:30 horas sobre la calle 9 Sur, entre la 109 Poniente y el Periférico Ecológico, en la zona de Agua Santa; se trata de un punto con intenso movimiento comercial y tránsito constante de personas debido a la cercanía con el Hospital General del Sur y el Hospital de la Mujer.

¿Cómo ocurrió el ataque armado?

De acuerdo con reportes preliminares y testimonios recabados en el lugar, dos hombres armados que viajaban en motocicleta interceptaron a Víctor Mirón cuando se encontraba en inmediaciones del hospital; sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones y después escaparon con dirección hacia la unidad habitacional Agua Santa.

Algunas versiones señalan que la víctima recibió disparos en la cabeza y el tórax; tras las detonaciones, comerciantes y personas que caminaban por la zona buscaron resguardarse mientras automovilistas intentaban alejarse del sitio.

En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por vecinos y testigos que captaron parte de la movilización generada tras el ataque; las imágenes provocaron preocupación entre habitantes del sur de la capital poblana debido a la cercanía de hospitales y zonas concurridas.

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Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de Agua Santa, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/sukDY3WriD — SSC Puebla (@SSC_Pue) May 27, 2026

Murió minutos después de ingresar al hospital

Paramédicos y personal médico auxiliaron de inmediato al dirigente ambulante y lo trasladaron al área de Urgencias del Hospital General del Sur; sin embargo, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

La escena quedó resguardada por elementos de la policía municipal y estatal; sobre el pavimento permanecieron manchas de sangre mientras peritos realizaban las primeras diligencias ministeriales y levantaban indicios balísticos.

¿Quién era Víctor Mirón Romero?

Víctor Mirón Romero tenía 43 años y era identificado como uno de los principales líderes de la agrupación “3 de Abril”, organización conformada por comerciantes ambulantes, semifijos y prestadores de servicios en vía pública con presencia principalmente en el sur de Puebla capital.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea oficial de investigación; mientras tanto, la ejecución provocó una fuerte movilización policial y tensión entre comerciantes de la zona.