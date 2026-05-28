Sicarios ejecutan en balacera a líder de ambulantes frente al Hospital General del Sur de Puebla
Un líder de ambulantes fue asesinado en una balacera frente al Hospital General del Sur, en Puebla; sicarios escaparon en motocicleta tras el ataque.
La tarde de este miércoles 27 de mayo, un ataque armado frente al Hospital General del Sur volvió a encender las alertas de violencia en Puebla; la víctima de la balacera fue Víctor Mirón Romero, identificado como dirigente de la organización de comerciantes “3 de Abril”, quien murió minutos después de ser ingresado de emergencia al área de Urgencias tras recibir varios disparos.
La agresión ocurrió poco después de las 16:30 horas sobre la calle 9 Sur, entre la 109 Poniente y el Periférico Ecológico, en la zona de Agua Santa; se trata de un punto con intenso movimiento comercial y tránsito constante de personas debido a la cercanía con el Hospital General del Sur y el Hospital de la Mujer.
¿Cómo ocurrió el ataque armado?
De acuerdo con reportes preliminares y testimonios recabados en el lugar, dos hombres armados que viajaban en motocicleta interceptaron a Víctor Mirón cuando se encontraba en inmediaciones del hospital; sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones y después escaparon con dirección hacia la unidad habitacional Agua Santa.
Algunas versiones señalan que la víctima recibió disparos en la cabeza y el tórax; tras las detonaciones, comerciantes y personas que caminaban por la zona buscaron resguardarse mientras automovilistas intentaban alejarse del sitio.
En redes sociales comenzaron a circular videos grabados por vecinos y testigos que captaron parte de la movilización generada tras el ataque; las imágenes provocaron preocupación entre habitantes del sur de la capital poblana debido a la cercanía de hospitales y zonas concurridas.
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🚨 #ÚltimaHora | #Puebla 🚨— SSC Puebla (@SSC_Pue) May 27, 2026
Tras los hechos ocurridos en inmediaciones de Agua Santa, elementos de #LaPolicíaDeLaCiudad, en coordinación interinstitucional, mantienen un despliegue territorial y atienden el reporte en la zona. pic.twitter.com/sukDY3WriD
Murió minutos después de ingresar al hospital
Paramédicos y personal médico auxiliaron de inmediato al dirigente ambulante y lo trasladaron al área de Urgencias del Hospital General del Sur; sin embargo, minutos más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.
La escena quedó resguardada por elementos de la policía municipal y estatal; sobre el pavimento permanecieron manchas de sangre mientras peritos realizaban las primeras diligencias ministeriales y levantaban indicios balísticos.
¿Quién era Víctor Mirón Romero?
Víctor Mirón Romero tenía 43 años y era identificado como uno de los principales líderes de la agrupación “3 de Abril”, organización conformada por comerciantes ambulantes, semifijos y prestadores de servicios en vía pública con presencia principalmente en el sur de Puebla capital.
Hasta el momento, autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea oficial de investigación; mientras tanto, la ejecución provocó una fuerte movilización policial y tensión entre comerciantes de la zona.
🚔 Movilización policial por presuntas detonaciones de arma de fuego en la zona del Hospital General del Sur.— TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) May 27, 2026
Trasciende que hay una persona lesionada; autoridades ya investigan los hechos.#Puebla #Noticias pic.twitter.com/HUPi6EjJHA