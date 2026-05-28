VIDEO: Intentan linchar a cubano tras presuntamente golpear a un hombre en Cancún

Cancún convocó en redes sociales a visitar a “su piñata cubana”, un mensaje que a simple vista parecía inofensivo, pero en realidad se trató de un intento de linchamiento contra una persona de origen cubano, luego de que que fuera captado agrediendo a un hombre en Quintana Roo.

Tras difundirse un video donde el hombre golpeaba al mexicano, vecinos se reunieron para amedrentar la casa del extranjero, por lo que policías tuvieron que acudir a su rescate.

Apedrean casa de cubano tras golpear a un hombre en Cancún, Quintana Roo

El conflicto derivó luego de que en redes circulara un video donde un hombre pide hablar con el dueño de una casa ubicada en la Supermanzana 23 de Cancún, esto luego de que su perro lo mordiera.

“¿Puede salir el caballero que estaba aquí? Es que me acaba de morder su perro”, dice el hombre mientras graba frente a la vivienda, donde también aparece una mujer afuera del domicilio.

En eso, el hombre señalado salió de la vivienda y, en lugar de responder si el perrito contaba con vacunas, se mostró agresivo. Se vuelve a meter a su casa, pero no tarda en aparecer y de la nada golpea al mexicano.

Las imágenes provocaron cientos de comentarios entre habitantes de Cancún, quienes decidieron tomar la justicia por sus propias manos.

Así fue el intento de linchamiento en Cancún

Tras viralizarse el caso, comenzó a circular una imagen en redes sociales convocando a ciudadanos a acudir al supuesto domicilio del hombre involucrado.

La publicación invitaba a asistir a un evento denominado “Te invitamos a visitar a nuestra piñata cubana”, con toda la intención de tomar represalias contra el extranjero.

Lo peor es que alrededor de las 19:00 horas, decenas de personas comenzaron a llegar a la Supermanzana 23 y sin importarles que estuvieran cometiendo un delito, comenzaron a arrojar piedras contra la casa señalada.

En videos difundidos posteriormente también se observa a personas utilizando motocicletas para intentar derribar la puerta del domicilio, mientras otros lanzaban objetos contra la casa y gritaban “fuera cubanos”.

Policía de Benito Juárez interviene para evitar un linchamiento

Ante el alboroto, elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez acudieron al lugar para controlar la situación y evitar que ocurriera una tragedia.

Las autoridades resguardaron la zona mientras los vecinos continuaban molestos por lo ocurrido horas antes con el ciudadano mordido por el perro.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente si hubo personas detenidas por los daños ocasionados a la vivienda ni si el ciudadano agredido presentó una denuncia formal tras la mordida y la agresión física.

