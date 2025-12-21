¿No separas tu basura? Esto es lo que te pueden costar las multas en la CDMX

Como parte de las acciones para mejorar el manejo de residuos, la CDMX cuenta con el programa “Transforma tu Ciudad cada residuo en su lugar”, el cual establece lineamientos y acciones para la correcta separación de la basura desde su origen. ¿Hay multas por no separar la basura?

¿Te pueden multar por no separar la basura en la CDMX?

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, el programa “Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar ” establece que a partir del 1 de enero de 2026 la separación de basura será obligatoria en toda la capital.

El programa tiene como objetivo mejorar el aprovechamiento de los residuos orgánicos, reciclables y no reciclables y fortalecer una economía circular en la ciudad.

Hasta el momento, en los comunicados y lineamientos oficiales del Gobierno de la Ciudad de México no se especifica la aplicación de multas económicas directas a los hogares por no separar la basura dentro del programa.

En contraparte, la normativa vigente en la Ciudad de México, como la Ley de Cultura Cívica, sí contempla sanciones por tirar basura en la vía pública o en lugares no autorizados, pero esto es distinto a la obligación domiciliaria de separar residuos.

¿De qué manera se separa la basura y cuándo pasa?

La separación de residuos es una práctica básica para el manejo adecuado de la basura y consiste en clasificar los desechos desde su origen para facilitar su recolección, tratamiento y aprovechamiento.

Al dividirlos en orgánicos, reciclables y no reciclables, se reduce la cantidad de basura que llega a los rellenos sanitarios, se aprovechan materiales reutilizables y se previenen riesgos ambientales y de salud, además de apoyar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en ciudades como la CDMX.

🌱 “Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar” inicia este 1º de enero.

En la CDMX, separar los residuos es clave. 🗑️



Residuos reciclables

La recolección de estos residuos se lleva a cabo los días: lunes, miércoles, jueves y domingo. Aprovecha la semana para poder separarlos.



Papel

Cartón

Plástico

Vidrio

Metal

Ropa

Textiles

Madera

Envases multicapas

Residuos Orgánicos

Martes, jueves, sábados son los días en los que los encargados de la recolección de basura pasan a las viviendas para su recolección.



Flores

Pasto

Ramas

Restos de verduras

Hortalizas y frutas

Hojarasca

Pan

Cáscara de huevo

Aceite de cocina

Tortillas

Huesos

Residuos no reciclables

En la CDMX, la recolección de basura se realiza en días específicos según el tipo de residuo, con el objetivo de facilitar la separación. En este caso, son los días: lunes, miércoles, viernes y domingo.

