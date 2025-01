¡Maneja con cuidado! Ahora los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) deberán tomar más precauciones todavía en la forma de conducir y tener en regla sus documentos, pues ahora cometer alguna infracción al Reglamento de Tránsito saldrá más caro con el nuevo aumento a las multas de tránsito en CDMX en 2025.

¿Por qué aumentará el pago de las multas en CDMX 2025?

Este jueves 9 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó sobre el aumento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en 2025 , con la que se determina el valor de las sanciones a las personas que infringen la norma.

El instituto explica que la UMA es la unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores.

Aunque precisó que los nuevos valores de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2025.

El #INEGI da a conocer los nuevos valores de la #UMA, que tendrán vigencia a partir del 1 de febrero de 2025:



▪️Diario: 113.14 pesos mexicanos

▪️Mensual: 3,439.46 pesos mexicanos

▪️Anual: 41,273.52 pesos mexicanos



📄 Consulta el comunicado de prensa: https://t.co/JxnCbmHTFd pic.twitter.com/at6MetFO9f — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) January 9, 2025

Multas de tránsito CDMX 2025; ¿cuánto se pagará?

Las infracciones al Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México son varias. Desde aquella en la que un conductor no respeta la luz roja de un semáforo, quien conduce en exceso de velocidad o en estado de ebriedad.

También hay infracciones por no cumplir con la documentación correspondiente, como la licencia de conducir, tarjeta de circulación o bien, no haber verificado y ocupar el automóvil en días que no le toca circular.

Ahora bien, si una multa indica que la persona deberá pagar de 20 a 35 veces la UMA, al caer el cálculo, el conductor deberá pagar de 2 mil 262 pesos a 3 mil 959 pesos. Toma en cuenta que cada infracción se sanciona distinto .

¿Cuáles son las multas de tránsito más comunes en CDMX?

Conducir a exceso de velocidad

10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)

De mil 131 pesos a 2 mil 262 pesos



Conducir sin licencia de manejo vigente

20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)

De 2 mil 262 pesos a 3 mil 394 pesos



No respetar el Hoy No Circula

20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)

De 2 mil 262 pesos a 3 mil 394 pesos



No utilizar el cinturón de seguridad

10 a 20 veces la UMA y un punto a la licencia.

De mil 131 pesos a 2 mil 262 pesos



Estacionarse en lugares no permitidos

10, 15 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)

De mil 131 pesos a 2 mil 262 pesos



Usar el celular mientras manejas

30 a 35 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA)

De 3 mil 394 pesos a 3 mil 959 pesos