¿Cómo viven los alumnos el Mundial en escuelas de Argentina?

En Argentina, algunas escuelas decidieron flexibilizar sus normas respecto al uniforme de los alumnos. La razón es el fervor del Mundial.

Ciro, estudiante:

La verdad que a mí me pareció hermoso porque es muy lindo alentar a la selección argentina y acá con todos los chicos es más lindo todavía.

¿Hay clima de Mundial en las escuelas?

Anita, estudiante:

Sí, hace rato. Los chicos juegan partidos entre ellos, se vive el clima del Mundial.

Nicolás Tevez, director de una escuela en Argentina, dice que incluir la playera de la selección en el uniforme se traduce en una oportunidad de que los alumnos vayan con más ganas a sus escuelas. Asegura que solo con portar la playera, se crea todo un clima de fiesta en torno al Mundial.

En Argentina, la escuela Dante Alighieri cuenta con 1.400 alumnos y es una de las que incluyó la iniciativa de permitir el uso de la playera de la selección como parte del uniforme. Una idea que surgió desde el departamento de educación física. Padres de familia, docentes, alumnos, la comunidad escolar entera apoya la idea.

En Argentina, el horario de las escuelas, que contempla 8 horas de clases, incluye todos los partidos del Mundial. Así que los alumnos han visto todos los juegoss juntos. Sus maestros se han encargado de organizar todo para no descuidar actividades curriculares mientras celebran la fiesta del Mundial.

