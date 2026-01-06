Justicia para Carla: Muere mujer en Brasil tras brutal ataque de su expareja

Una mujer identificada como Carla Carolina Miranda da Silva, de 39 años, murió la mañana del domingo 4 de enero de 2026, tras sufrir un brutal ataque con cuchillo a manos de su expareja en São Paulo, Brasi l. La agresión ocurrió alrededor de las 23:40 horas del sábado 3 de enero en la zona central de la ciudad. Cámaras de seguridad captaron los momentos de terror que vivió la víctima antes de ser acuchillada.

Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, muestran a José Vilson Ferreira, de 29 años, escondido detrás de un vehículo mientras espera a que Carla pase por la banqueta en su camino a casa. Cuando ella se acerca, el hombre sale de su escondite con un cuchillo en la mano y corre tras ella.

La mujer intenta huir, pero no logra escapar. Él la alcanza y la apuñala varias veces en plena vía pública, en una escena descrita por las autoridades como “muy gráfica”.

La medida de protección que no la salvó: los antecedentes de violencia contra Carla

De acuerdo con la Policía Civil, Carla trabajaba como ayudante de cocina y mantenía antecedentes de violencia doméstica por parte de su exnovio. El 30 de enero de 2025, ella lo había denunciado por lesiones corporales, amenazas y difamación. Un tribunal le otorgó entonces medidas de protección que permanecían vigentes al momento del crimen y que prohibían a José acercarse a ella. Pese a esta orden judicial, el agresor la persiguió y la atacó.

El reporte de la policía señala que Carla sufrió cinco puñaladas. Servicios de emergencia la trasladaron en ambulancia al Hospital de la Universidad de São Paulo, donde los médicos la sometieron a cirugía. Sin embargo, las lesiones resultaron fatales y ella no sobrevivió.

Feminicidio en Brasil: dictan prisión preventiva para el agresor y detienen a su hermano

Tras el ataque, José Vilson Ferreira huyó del lugar. La policía lo detuvo 12 horas después, el domingo por la tarde, cuando se escondía en una casa de São Paulo . Un juez emitió orden de prisión preventiva y el hombre acudió a una audiencia el lunes 5 de enero de 2026. Las autoridades le fincaron los cargos de feminicidio , así como de violación de orden de protección por violencia doméstica.

El hermano de José también fue arrestado, sospechoso de ayudarlo a ocultarse. Las autoridades no han revelado su identidad ni han confirmado si continúa detenido.