Petróleo y Poder: Estados Unidos decomisa barcos ligados a Venezuela (Minuto a Minuto EN VIVO)

¿Qué pasa en Venezuela? Sigue en Fuerza Informativa Azteca las noticias relacionadas tras la captura de Nicolás Maduro y la actividad en Estados Unidos.

Escrito por:  César Contreras Jimena Romero

Nicolás Maduro ya lleva cuatro días en Estados Unidos, tras ser detenido en un operativo especial de la Delta Force en la madrugada el 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el 6 de enero que su gobierno se hará cargo de recibir petróleo venezolano y realizar su comercialización, así como a administrar el dinero precedente de la venta del hidrocarburo. Sigue la cobertura minuto a minuto de la crisis en Venezuela en Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Petróleo y Poder: Estados Unidos detiene buque petrolero ligado a Venezuela (Minuto a Minuto EN VIVO)

EU decomisa segundo barco petrolero en este día

El Comando Sur de Estados Unidos informó que decomisó un barco petrolero sancionado en aguas internacionales, con bandera de Panamá. Se trata del M/T Sophia, el cual había partido de aguas venezolanas a principios de enero de 2026, como parte de una flota de barcos que transportaban petróleo de Venezuela a China en "modo oscuro" o con su transpondedor apagado, según datos y fuentes navieras.

Así se veía Venezuela hace 9 años

Roberto Ruiz, de Fuerza Informativa Azteca, visitó Venezuela en 2019, para atestiguar las condiciones del país sudamericano. No obstante, las condiciones de hambre y deterioro prevalecen hoy en día.

Siguen revisiones de hasta teléfonos celulares a ciudadanos de Venezuela

En los puntos fronterizos de Venezuela a los ciudadanos les revisan hasta los teléfonos celulares en busca de pistas que los incriminen. Algunos venezolanos aseguran que no irían a votar si prevalece el mismo régimen actual en el país sudamericano.

Estados Unidos decomisa barco petrolero ligado a Venezuela

El comando Europeo de Estados Unidos incautó un barco petrolero ligado a Venezuela, el cual era perseguido en el norte del océano Atlántico. El barco es el Bella 1 y quedó decomisado por “violación a las sanciones estadounidenses”, conforme a la orden de un tribunal federal.

