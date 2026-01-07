Petróleo y Poder: Estados Unidos decomisa barcos ligados a Venezuela (Minuto a Minuto EN VIVO)
¿Qué pasa en Venezuela? Sigue en Fuerza Informativa Azteca las noticias relacionadas tras la captura de Nicolás Maduro y la actividad en Estados Unidos.
Nicolás Maduro ya lleva cuatro días en Estados Unidos, tras ser detenido en un operativo especial de la Delta Force en la madrugada el 3 de enero de 2026 en Caracas, Venezuela.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció el 6 de enero que su gobierno se hará cargo de recibir petróleo venezolano y realizar su comercialización, así como a administrar el dinero precedente de la venta del hidrocarburo. Sigue la cobertura minuto a minuto de la crisis en Venezuela en Fuerza Informativa Azteca (FIA).
EU decomisa segundo barco petrolero en este día
El Comando Sur de Estados Unidos informó que decomisó un barco petrolero sancionado en aguas internacionales, con bandera de Panamá. Se trata del M/T Sophia, el cual había partido de aguas venezolanas a principios de enero de 2026, como parte de una flota de barcos que transportaban petróleo de Venezuela a China en "modo oscuro" o con su transpondedor apagado, según datos y fuentes navieras.
In a pre-dawn action this morning, the Department of War, in coordination with the Department of Homeland Security, apprehended a stateless, sanctioned dark fleet motor tanker without incident.— U.S. Southern Command (@Southcom) January 7, 2026
The interdicted vessel, M/T Sophia, was operating in international waters and… pic.twitter.com/JQm9gHprPk
Así se veía Venezuela hace 9 años
Roberto Ruiz, de Fuerza Informativa Azteca, visitó Venezuela en 2019, para atestiguar las condiciones del país sudamericano. No obstante, las condiciones de hambre y deterioro prevalecen hoy en día.
La misma historia, nueve años después… NADA CAMBIA— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 7, 2026
En #Venezuela, la escasez y la desilusión no han cambiado. @roberto_ruizg lo vio en 2017 y hoy, las calles siguen reflejando la misma tragedia: hambre, abandono y resistencia.
Un país atrapado en la crisis.
La historia en… pic.twitter.com/j4DlEUyNaR
Siguen revisiones de hasta teléfonos celulares a ciudadanos de Venezuela
En los puntos fronterizos de Venezuela a los ciudadanos les revisan hasta los teléfonos celulares en busca de pistas que los incriminen. Algunos venezolanos aseguran que no irían a votar si prevalece el mismo régimen actual en el país sudamericano.
La vigilancia en las fronteras y puntos de control de #Venezuela está más intensa que nunca, con revisiones incluso a teléfonos de ciudadanos, ante el clima de incertidumbre #política y social en el país.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 7, 2026
La preocupación crece entre la población mientras las autoridades… pic.twitter.com/8kiMLUdqsn
Estados Unidos decomisa barco petrolero ligado a Venezuela
El comando Europeo de Estados Unidos incautó un barco petrolero ligado a Venezuela, el cual era perseguido en el norte del océano Atlántico. El barco es el Bella 1 y quedó decomisado por “violación a las sanciones estadounidenses”, conforme a la orden de un tribunal federal.
This seizure supports @POTUS Proclamation targeting sanctioned vessels that threaten the security and stability of the Western Hemisphere. The operation was executed by DHS components with support from @DeptofWar, showcasing a whole-of-government approach to protect the homeland.— U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2026