Tragedia en Jerusalén: autobús atropella a manifestantes ultraortodoxos; un joven falleció

Lo que comenzó como una movilización de miles de judíos ultraortodoxos contra el servicio militar obligatorio, acabó en una escena de caos y dolor. Un autobús atropelló a un grupo de personas manifestantes en Jerusalén, el incidente ocurrió en el cruce de las calles Yirmiyahu y Shamgar.

En medio de la confusión, hogueras en las calles y gritos, el incidente dejó a varias personas tendidas sobre el asfalto.

Los servicios de emergencia describieron la escena como "un panorama muy difícil", con cientos de personas rodeando el vehículo mientras intentaban auxiliar a las víctimas.

Breaking: Ultra-Orthodox protester killed by bus-hit in Jerusalem, driver arrested. Likely not a terrorist attack, police spokesperson says to i24NEWS pic.twitter.com/arNYnPnZIy — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) January 6, 2026

Adolescente asesinado tras tropellamiento en Jerusalén

El servicio de ambulancias Magen David Adom confirmó que el saldo mortal de la tragedia es de un adolescente fallecido. El chico quedó atrapado debajo del pesado autobús tras el impacto inicial. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos y rescatistas por sacarlo con vida, las heridas internas eran demasiado graves.

Al ser liberado, los médicos confirmaron que no tenía pulso ni respiración, declarando su muerte en el mismo lugar de la tragedia. Además, otros tres jóvenes resultaron heridos en el trayecto que recorrió la unidad.

Detienen al conductor del autobús

La policía de Israel arrestó de inmediato al chofer del autobús. Según los primeros reportes de medios locales, el hombre declaró que su intención no era lastimar a nadie, sino que intentaba escapar de los manifestantes que bloqueaban su camino y golpeaban el vehículo.

Sin embargo, videos grabados por testigos muestran el momento exacto en que el autobús acelera a través de la intersección donde se quemaban contenedores de basura, empujando a los jóvenes que estaban en su camino. Los investigadores ahora buscan determinar si se trató de una negligencia grave o de una reacción de pánico por parte del conductor.

Comunidad ultraortodoxa molesta tras la tragedia

La muerte del joven encendió aún más los ánimos de la comunidad ultraortodoxa. La policía informó que grupos de manifestantes lanzaron huevos y piedras contra los oficiales, prendieron fuego a botes de basura y, lamentablemente, atacaron a periodistas que cubrían el evento.

Varios reporteros tuvieron que recibir atención médica tras ser golpeados con piedras. Las autoridades han reforzado la seguridad en el barrio para evitar que la violencia escale tras el funeral de la víctima.

#BREAKING



Israeli police are violently dispersing the anti IDF protesters in Jerusalem now.



Israel is losing control of their country. pic.twitter.com/7hoUXwdzlM — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) January 6, 2026

Conflicto en Jerusalén por reclutamiento militar

Este trágico evento ocurre en un momento de máxima tensión política en Israel. La comunidad ultraortodoxa (Haredi) se opone firmemente a las leyes que buscan integrarlos al ejército, argumentando que su vida debe dedicarse exclusivamente al estudio religioso.

Estas protestas se han vuelto cada vez más frecuentes y agresivas, pero nunca antes habían dejado un saldo tan lamentable. La muerte del joven pone ahora el foco en la seguridad pública durante estas movilizaciones que paralizan el corazón de Jerusalén.