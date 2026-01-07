Otro vecino de Nicolás Maduro: Tekashi 6ix9ine se entrega para cumplir condena en prisión

El rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine se entregó este martes a autoridades federales de Estados Unidos para comenzar a cumplir una condena de tres meses de prisión, luego de violar los términos de su libertad supervisada.

La entrega ocurrió en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn que actualmente alberga también al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido por cargos federales en Estados Unidos el fin de semana.

El ingreso del rapero al mismo centro penitenciario donde permanece recluido Maduro generó una fuerte reacción mediática y en redes sociales, al tratarse de un cruce inusual entre el mundo del entretenimiento y uno de los casos políticos más relevantes de América Latina.

Una vez cumplida la condena, Tekashi 6ix9ine deberá comparecer nuevamente ante la corte para definir las condiciones de su liberación.

La condena que llevó a Tekashi 6ix9ine de regreso a prisión

De acuerdo con documentos judiciales, Tekashi 6ix9ine fue sentenciado a 90 días de prisión tras incumplir condiciones clave de su libertad supervisada, impuesta luego de su cooperación con fiscales federales en un proceso previo por crimen organizado.

El juez determinó que las violaciones eran suficientes para ordenar su reclusión inmediata en una prisión federal, aunque se trata de una sentencia relativamente corta dentro del sistema penitenciario estadounidense.

Antes de entregarse, el rapero publicó mensajes en redes sociales despidiéndose de sus seguidores y asegurando que regresará a la vida pública una vez cumplida la condena.

El Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn, una cárcel con internos de alto perfil

El Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn es una prisión federal utilizada para detenidos y sentenciados por delitos federales. En los últimos años ha sido señalada por organizaciones civiles y medios internacionales por condiciones de reclusión severas y problemas de infraestructura.

Actualmente, el centro concentra la atención internacional debido a la presencia de Nicolás Maduro, cuya detención ha marcado un punto de quiebre en la crisis política venezolana, y ahora también por el ingreso de Tekashi 6ix9ine , una de las figuras más controvertidas del hip hop estadounidense.

Un cruce entre política global y cultura pop

La coincidencia de ambos personajes en el mismo centro penitenciario convirtió el caso en tendencia global. Mientras Maduro enfrenta un proceso de alto impacto político y judicial, Tekashi 6ix9ine cumple una sentencia corta que vuelve a colocar su carrera en pausa.

El episodio refuerza cómo el sistema judicial estadounidense se ha convertido en escenario de casos que mezclan geopolítica, crimen organizado y celebridades, con una atención mediática constante a nivel internacional.

Otros internos de alto perfil recluidos en el Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn

El Centro Correccional Metropolitano de Brooklyn alberga a diversas figuras vinculadas a procesos judiciales de alto impacto en Estados Unidos, entre ellas:



Luigi Mangione : Imputado en un caso de homicidio de alto perfil que continúa bajo proceso judicial.

: Imputado en un caso de homicidio de alto perfil que continúa bajo proceso judicial. Rafael Caro Quintero : Fundador del Cártel de Guadalajara, extraditado a Estados Unidos y sujeto a proceso por delitos relacionados con narcotráfico.

: Fundador del Cártel de Guadalajara, extraditado a Estados Unidos y sujeto a proceso por delitos relacionados con narcotráfico. Ismael Zambada García : Conocido como "El Mayo", líder del Cártel de Sinaloa , bajo custodia federal tras su captura.

: Conocido como "El Mayo", líder del , bajo custodia federal tras su captura. José Adolfo Macías Villamar Alias "Fito": Líder del grupo criminal ecuatoriano Los Choneros, detenido y procesado por autoridades estadounidenses.

Este Centro es utilizado por el sistema federal para sentenciados de corto plazo y detenidos en procesos judiciales complejos, lo que lo convierte en uno de los centros penitenciarios con mayor concentración de casos de alto perfil en Estados Unidos.