Vietnam aprueba decreto que limitará anuncios en plataformas digitales; permitirá el salto en cinco segundos

Vietnam implementó nuevas medidas para plataformas digitales. El gobierno aprobó el Decreto 342, que pone un límite a la cantidad de tiempo en la que permanece la publicidad: ninguna plataforma puede poner anuncios si no tienen el botón de "saltar" durante los 5 segundos tradicionales, es decir, la red social debe habilitar la opción de "omitir" los primeros cinco segundos de los anuncios.

Esto afecta directamente a gigantes como YouTube , que recientemente había extendido sus anuncios "no saltables" hasta los 30 segundos. Con esta ley, el botón de "omitir" o "cerrar" deberá aparecer de forma obligatoria y puntual, devolviendo el control a quienes consumen el contenido.

🇻🇳 | Vietnam aprobó una ley que obliga a las plataformas sociales como YouTube a permitir a los usuarios omitir anuncios en 5 segundos.



La ley entra en vigor el 15 de febrero. pic.twitter.com/siN5wKh6c2 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 7, 2026

Quitarán "botones trampa" en Vietnam

La nueva ley vietnamita prohíbe los llamados "patrones oscuros". Estos son trucos visuales donde el botón de cierre es minúsculo, invisible o falso.

Bajo la nueva normativa, las plataformas deben garantizar:



Botones de cierre claros y fáciles de identificar.

Que el anuncio se quite con una sola interacción directa.

La eliminación de símbolos engañosos que confunden al espectador.

YouTube, TikTok y Facebook bajo la lupa

Estas plataformas han dominado el mercado publicitario en Vietnam, captando un tercio de la cuota total. Sin embargo,autoridades del país han decidido reimplementar los anuncios para redes sociales.

A partir de la entrada en vigor del decreto, estas empresas deberán ajustar sus algoritmos de IA y sus formatos comerciales para cumplir con los estándares de Vietnam, o se enfrentarán a sanciones severas por parte del Ministerio de Información.

🇻🇳 | Vietnam aprobó una ley que, a partir del 15 de febrero de 2026, impedirá que las plataformas sociales como YouTube obliguen a los usuarios a ver videos publicitarios por más de 5 segundos, permitiendo el salto o desactivación, y exigiendo botones claros para rechazar… pic.twitter.com/LjzqLia1rD — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 7, 2026

Vietnam sigue pasos de la Unión Europea y Japón

Vietnam no es la única nación que implementa este tipo de medidas. Esta ley se alinea con tendencias globales como el Acuerdo de Seguridad Digital (DSA) de la Unión Europea , que limita las prácticas comerciales y garantiza la transparencia.

Otros países como Japón y Corea del Sur también están endureciendo sus reglas para que los anuncios generados por IA estén etiquetados y para que el usuario siempre tenga la opción de rechazar publicidad de manera sencilla.

El reto para las marcas: Creatividad en tiempo récord

Para las empresas, este cambio es un desafío enorme. Si solo tienen 5 segundos para convencer a alguien de no saltar el video, el mensaje deberá ser extremadamente original e impactante desde el primer cuadro.

La publicidad digital en Vietnam representa más del 50% de la inversión total en medios, por lo que las agencias ya están trabajando en formatos que logren captar la atención en ese brevísimo margen de tiempo, transformando la molestia en interés genuino.