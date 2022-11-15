El mundo suma 8 mil millones de habitantes hoy 15 de noviembre de 2022

La Organización de Naciones Unidas celebra hoy 15 de noviembre de 2022 de forma simbólica que la humanidad ha alcanzado ya los ocho mil millones de habitantes, una fecha que para su secretario general, António Guterres, merece una reflexión sobre el estado actual del mundo y las crisis por las que atraviesa.

"El hito es una ocasión para celebrar la diversidad y los avances al tiempo que se considera la responsabilidad compartida de la humanidad por el planeta", dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una declaración previa.

La tasa de crecimiento ha disminuido en el mundo

Aunque la tasa de crecimiento ha disminuido, se espera que la población humana del mundo siga creciendo, lo que se atribuye a las mejoras en la salud pública, la nutrición, la higiene personal y la medicina.

"Si bien la población mundial tardó 12 años en crecer de 7 a 8 mil millones, se necesitarán aproximadamente 15 años, hasta 2037, para llegar a los 9 mil millones, una señal de que la tasa de crecimiento general de la población mundial se está desacelerando. dijo la ONU.

Miles de millones de habitantes tienen graves dificultades; cientos de millones pasan hambre e incluso hambruna. Hay cantidades sin precedentes de personas en tránsito, en busca de oportunidades y tratando de superar deudas y penurias, guerras y desastres climáticos, precisa.

República Dominicana aporta el habitante 8,000 millones

La llegada al mundo de Damián hoy 15 de noviembre de 2022 nacido en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, Santo Domingo, ha generado gran expectación por ser primer el bebé que, simbólicamente, nace en República Dominicana como aporte al conteo mundial de 8,000 millones de personas.

Con sus 2.77 kilos y 52 centímetros ha sido el protagonista indiscutible de la noche de este martes 15 de noviembre de 2022, fecha que marca un hito en materia de crecimiento demográfico, al llevar a la población mundial a esta cifra que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) visibiliza bajo el lema 8 Mil Millones Más Fuertes.

El doctor Michael Trinidad, gerente del departamento de obstetricia del hospital y su equipo han asistido a la madre, de 35 años, en el alumbramiento, que se ha producido "sin ninguna complicación", explicó el obstetra, que manifestó el privilegio que ha supuesto para la maternidad traer al mundo al habitante 8,000 millones.

India a punto de superar a China como el más poblado del mundo

India está a punto de superar a China como el país más poblado del mundo en 2023, según estimaciones de la ONU.

Ocho países, a saber, la República Democrática del Congo, Egipto, Etiopía, India, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tanzania, representarán más de la mitad del aumento previsto de la población mundial para 2050.

En 2019, la esperanza de vida promedio al nacer alcanzó los 72.8 años, un aumento de alrededor de nueve años desde 1990, mientras que se prevé que nuevas reducciones en la mortalidad conducirán a una longevidad global promedio de alrededor de 77.2 años en 2050.

