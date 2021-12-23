Murió la escritora Joan Didion a los 87 años de edad

Joan Didion, escritora y periodista estadounidense aclamada a nivel nacional por sus ensayos sobre la vida en Los Ángeles durante los años 60, murió este jueves a los 87 años de edad.

Penguin Random House, la editorial de Joan Didio, informó sobre la muerte de la escritora y especificó que se debió a complicaciones del Parkinson que padecía.

“Nos entristece profundamente informar que Joan Didion murió esta semana en su casa en Nueva York, debido a complicaciones de la enfermedad de Parkinson”, informaron a través de un comunicado.

|Reuters

Penguin Random agregó que “Joan Didion fue una de las escritoras más incisivas y observadoras astutas del país. Sus obras de ficción, comentarios y memorias más vendidas han recibido numerosos honores y se consideran clásicos modernos”.

¿Quién es la escritora Joan Didion?

Joan Didion nació en Sacramento, después de graduarse se mudó a Nueva York, donde comenzó a trabajar para una revista. Se convirtió en periodista y escritora, autora de varios libros de no ficción, memorias, novelas y guiones, pero su trabajo más reconocido son los ensayos sobre la vida en Los Ángeles durante la década de los 60.

Sus obras recibieron varios premios, pero ‘Slouching Towards Bethlehem’, ‘The White Album’ y otros libros se convirtieron en colecciones esenciales de periodismo literario.

Joan Didion pasó por momentos difíciles, a los 30 años de edad, los médicos le diagnosticaron esclerosis múltiple que le provocó una crisis nerviosa que la llevó a ingresar a una clínica psiquiátrica en Santa Mónica, California.

En 2003, su esposo, John Gregory Dunne, murió y la escritora expresó su sentir con el libro 'El año del pensamiento mágico', con el cual ganó un Premio Nacional del Libro, que después adaptó como obra de teatro.

Menos de dos años después, Quintana Roo, la hija de la pareja, murió a los 39 años a causa de una pancreatitis aguda, y Joan Didion escribió sobre ese trágico suceso ‘Noches Azules’, publicación que salió en 2011.