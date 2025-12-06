Murió joven quemado durante un concierto en Tuzantán, Chiapas

Un joven que fue sido rociado con gasolina y posteriormente incendiado durante un concierto en Tuzantán, Chiapas, murió tras permanecer 20 días bajo cuidados médicos, confirmaron familiares y autoridades estatales. El caso, que inicialmente se investigaba como tentativa de homicidio, ahora será reclasificado como homicidio agravado.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Chiapas, Mauricio “N”, señalado como el agresor, permanece detenido. Tras la muerte de la víctima, la pena que podría enfrentar supera los 40 años de prisión.

Los restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley, y posteriormente serán velados en el ejido Nueva Sonora, en la zona alta de Tuzantán.

El ataque: lo roció con gasolina y “le prendió fuego”

Según la investigación, la noche del 15 de noviembre, Abner Morales Soto se encontraba cerca del parque central, donde se realizaba un concierto, cuando Mauricio “N” se le acercó, lo bañó con gasolina y le prendió fuego.

Durante el ataque —de acuerdo con testigos— el agresor gritó que Abner, su excuñado,"tenía que morirse”.

Personas que se encontraban en la feria y elementos de Protección Civil Municipal lograron sofocar el fuego y auxiliar al joven, quien fue trasladado al Hospital de Huixtla con quemaduras de segundo grado en distintas partes del cuerpo.

El estado de Abner empeoró conforme pasaron los días

Aunque inicialmente fue estabilizado, familiares informaron que, con el paso de los días, Abner comenzó a presentar complicaciones severas, por lo que tuvo que ser ingresado nuevamente al hospital, donde finalmente perdió la vida este viernes 5 de diciembre de 2025.

La autopsia determinará las causas precisas del fallecimiento, información que se integrará a la reclasificación de la carpeta de investigación.

La Fiscalía reclasificará el delito a homicidio agravado

Tras confirmarse la muerte de Abner, la FGE anunció que el delito dejará de ser considerado homicidio en grado de tentativa y pasará a investigarse como homicidio agravado, lo que aumenta considerablemente la pena.

Autoridades señalaron que Mauricio “N” se mantendrá en prisión preventiva mientras avanzan las diligencias y se determina su responsabilidad penal.