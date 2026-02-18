Sismo de 4.8 sacude a Pinotepa Nacional, Oaxaca; ¿por qué no se activó hoy la alerta sísmica?

Un sismo de magnitud 4.8 se registró la tarde de hoy martes 17 de febrero, con epicentro localizado a más de 100 kilómetros al suroeste de Pinotepa Nacional, en la región costera del estado de Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el temblor ocurrió a las 18:19 horas, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros, por lo que fue perceptible de manera ligera en algunas comunidades de la costa, sin que hasta el momento se reporten daños materiales ni personas lesionadas.

SISMO Magnitud 4.8 Loc 119 km al SUROESTE de PINOTEPA NACIONAL, OAX 17/02/26 18:19:11 Lat 15.37 Lon -98.53 Pf 10 km pic.twitter.com/F2w3pOAaLZ — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 18, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo del 17 de febrero?

De acuerdo con datos oficiales, el epicentro del sismo se localizó mar adentro, frente a las costas de Oaxaca, a poco más de 100 kilómetros al suroeste de la región.

Las coordenadas aproximadas indican que el evento ocurrió en una zona de alta actividad sísmica, característica de esta región del país.

Cabe decir que las costas de Oaxaca y Guerrero son una de las áreas con mayor recurrencia de movimientos telúricos debido a la interacción de placas tectónicas, por lo que sismos de magnitud moderada son relativamente frecuentes.

¿Por qué no se activó la alerta sísmica?

El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) informó que el sismo fue detectado a las 18:19:33 horas; sin embargo, no ameritó la activación de la alerta sísmica.

Esto se debe a que la energía liberada durante los primeros segundos del sismo no superó los niveles establecidos para emitir una alerta, especialmente para zonas urbanas más alejadas del epicentro.

Las autoridades explicaron que la alerta no se activa por todos los sismos, sino únicamente por aquellos que podrían representar un riesgo significativo, o de mayor intensidad.

Afectaciones tras el sismo en Oaxaca

Tras el evento, autoridades de Protección Civil informaron que se mantiene monitoreo preventivo y comunicación con dependencias estatales y municipales para descartar posibles afectaciones en comunidades cercanas a la costa.

Asimismo, se recomendó a la población mantener la calma, revisar viviendas ante posibles daños menores y mantenerse informados a través de fuentes oficiales, especialmente ante la posibilidad de réplicas, comunes después de este tipo de movimientos.

