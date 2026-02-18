¿Habrá reunión therian? Parque Fundidora niega evento

El Parque Fundidora se pronunció ante los rumores difundidos en redes sociales sobre la reunión de therian; la administración pidió a visitantes y público en general consultar únicamente los canales oficiales del parque para verificar actividades y evitar caer en información falsa.

No hay reunión de therian en el Parque Fundidora

El Parque Fundidora en Monterrey, Nuevo León, informó que el supuesto evento denominado “Mega Reunión Therian” es falso y no se llevará a cabo dentro de sus instalaciones, ya que no cuenta con autorización por parte de este organismo.

A través de un comunicado fechado el 17 de febrero de 2026, la administración del parque aclaró que la información que circula en redes sociales es incorrecta y pidió a la ciudadanía no dejarse engañar.

Asimismo, exhortó a verificar cualquier actividad o evento únicamente a través de sus canales oficiales para evitar confusiones o desinformación.

¿Qué son los therian?

El término therian proviene del griego therion, que significa “bestia” o “animal”. De acuerdo con la comunidad reunida en Therian Guide, un therian es una persona que experimenta una identificación interna, mental o espiritual, con un animal, como puede ser un lobo, un felino o un ave.

Quienes se identifican de esta manera explican que físicamente son humanos; sin embargo, sienten que su mente o espíritu mantiene una conexión profunda con un animal específico, al que denominan theriotype.

Esta identificación no implica una transformación física, sino una vivencia personal relacionada con la identidad y la percepción interna.

Primera reunión therian en Ciudad Universitaria

La comunidad therian prepara lo que sería su primer encuentro en México. De acuerdo con la convocatoria difundida en redes sociales, la reunión en la Ciudad de México (CDMX), se realizará este viernes 20 de febrero de 2026 a las 14:00 horas en la explanada de Las Islas, dentro de Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria.

Según la invitación, alrededor de las 15:00 horas los asistentes avanzarán hacia el Anexo de la Facultad de Ingeniería de la misma institución.