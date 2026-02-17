Fiscalía confirma tres detenidos más por el asesinato de Carlos Manzo: Cayeron en Tarímbaro, Michoacán

Las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo, quien fuera alcalde de Uruapan, no se detienen. Este fin de semana, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, en un operativo conjunto con la Marina y fuerzas federales, capturaron a tres personas en el municipio de Tarímbaro.

Estas detenciones son clave, pues los sospechosos mantienen una relación directa con los niveles de mando de la estructura que planeó el ataque contra el líder del movimiento "El Sombrero".

¿Quiénes son los detenidos por el asesinato de Carlos Manzo?

Según informó el fiscal Carlos Torres Piña, los tres arrestados estaban bajo las órdenes de Alejandro Baruc "N", alias "El Caos". Este último es identificado como un operador de confianza para Jorge Armando "N", apodado "El Licenciado", quien es señalado por las autoridades como el cerebro detrás del crimen.

Los nuevos detenidos mantenían comunicación constante con la estructura delictiva y se investiga su grado de participación indirecta en el homicidio.

#IMPORTANTE | El fin de semana, en coordinación con Fuerzas Federales, la fiscalía de Michoacán detuvo a tres personas presuntamente relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Los tres detenidos fueron arrestados en Tarímbaro y los relacionan con uno de…





Un operativo bajo discreción federal

Aunque las capturas ocurrieron días atrás, la información se manejó con cautela para no entorpecer los reportes del gabinete de seguridad nacional. El operativo en Tarímbaro fue coordinado entre la Secretaría de Seguridad Pública local y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal.

Con estos tres nuevos rostros, la red de personas implicadas sigue creciendo, dejando claro que el ataque no fue un evento aislado, sino una operación coordinada.

Detenciones el pasado 11 de enero por caso de Carlos Manzo

El caso de Carlos Manzo ha estado marcado por la infiltración. Cabe recordar que el pasado 11 de enero fueron detenidos Samuel "N" (exdirector de Protocolo del Ayuntamiento) y un taxista apodado "El Viejito".

Samuel "N" era una persona de absoluta confianza del alcalde, lo que le permitió vigilar y reportar cada uno de sus movimientos durante el Festival de Velas del pasado 1 de noviembre, facilitando el momento exacto para el atentado.

🚨 #AlertaADN





Escoltas de Carlos Manzo detenidos

La caída de "El Licenciado" el pasado 19 de noviembre también trajo consigo la detención de siete escoltas del propio alcalde. Estos funcionarios, que pertenecían a la Policía Municipal de Uruapan, formaban parte del cuerpo de seguridad que debía proteger a Manzo. Sin embargo, fueron vinculados con la estructura criminal y trasladados al penal de Mil Cumbres en Morelia.

Con los tres detenidos de este fin de semana, el número de personas bajo custodia sigue aumentando.

Lo que falta por resolver en el caso de Carlos Manzo

A pesar de los avances y la captura de los presuntos autores intelectuales, la investigación aún tiene cabos sueltos. Las autoridades mantienen órdenes de aprehensión pendientes y buscan esclarecer la muerte del joven de 18 años señalado como el autor material, quien fue asesinado poco después del ataque al alcalde.

Por ahora, el Gobierno de Michoacán asegura que la investigación tiene un avance significativo.