Alerta en Tuxpan, Veracruz: adolescente y niña de 2 años están desaparecidas

Una adolescente y una niña integrantes de una misma familia fueron reportadas como desaparecidas en el municipio de Tuxpan, en el estado de Veracruz.

Se trata de María José Cruz Cruz, de 16 años, y Samantha Rubí Cruz Cruz, de apenas 2 años de edad. Ambas fueron vistas por última vez el pasado 12 de febrero en esta zona del norte veracruzano.

Hasta el momento, se desconoce si las menores son hermanas; sin embargo, comparten los mismos apellidos y forman parte del mismo núcleo familiar.

Familiares interpusieron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, lo que derivó en la activación inmediata del Protocolo Alba para su localización.

Emiten fichas de búsqueda y activan Protocolo Alba por menores desaparecidas en Veracruz

Tras el reporte, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió las fichas oficiales con las señas particulares de ambas menores, con el objetivo de agilizar su pronta localización.

María José Cruz Cruz, es una mujer de 16 años, de una estatura de 1.45 m. Color de ojos café oscuro y piel morena claro, como seña particular tiene un lunar en el abdomen.

Samantha Rubí Cruz Cruz, niña de 2 años de edad, pesa 13 kilos y mide 70 centímetros. Tiene tez de piel morena clara, cabello lacio, castaños oscuro y corto, así como ojos negros y medianos. Como seña particular tiene un lunar pequeño en la rodilla izquierda.

El Protocolo Alba es un mecanismo de coordinación inmediata entre autoridades de los tres niveles de gobierno para la búsqueda urgente de mujeres y niñas desaparecidas, priorizando las primeras horas tras el reporte.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a proporcionar cualquier información que pueda contribuir a dar con su paradero, a través de los números oficiales de emergencia o directamente ante la Fiscalía estatal.

Veracruz, lugar 16 nacional en desapariciones en 2025

De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, de enero de 2025 a la fecha se han registrado 241 personas desaparecidas en Veracruz, lo que coloca a la entidad en el lugar 16 a nivel nacional.

Estas cifras reflejan la persistencia del problema de desapariciones en el estado y la necesidad de reforzar los mecanismos de prevención, búsqueda y atención a víctimas indirectas.

El caso de María José y Samantha Rubí se suma a la estadística estatal, mientras familiares mantienen la esperanza de encontrarlas con vida.

Autoridades reiteraron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para la localización de las menores. La colaboración ciudadana es fundamental en este tipo de casos, especialmente durante las primeras horas de búsqueda.