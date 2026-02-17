Alerta en Puebla: niña da positivo a fentanilo tras comer tamales en Huauchinango

Los festejos del 14 de febrero se vieron opacados en Huauchinango para seis menores de entre 2 y 11 años, luego de que resultaron intoxicados tras consumir tamales, al parecer contaminados con fentanilo, en un puesto de comida en la Sierra Norte de Puebla.

¿Qué se sabe del caso de los niños intoxicados en Huauchinango?

Siete menores comenzaron a presentar síntomas de una intoxicación, luego de comer en un puesto callejero ubicado en la colonia Potro, el pasado sábado 14 de febrero.

De inmediato fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Huauchinango. En su momento, 6 fueron estabilizados y dados de alta tras mostrar mejoría.

Sin embargo, una niña de 10 años permanece hospitalizada bajo observación tras presentar convulsiones. Al hacerle los estudios toxicológicos pertinentes, la menor dio positivo a fentanilo, un opioide sintético de alto riesgo.

Fentanilo en tamales: abren investigación en Puebla

Tras confirmarse la presencia de esta sustancia en el organismo de la menor, las autoridades abrieron una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió la contaminación.

Hasta ahora, no se ha determinado si el fentanilo estuvo presente en la preparación de los alimentos. Es decir, si alguien lo estaba consumiendo y por error acabó en la masa, o si fue introducido durante su venta.

Las indagatorias buscan identificar a los responsables y establecer si se trató de un acto deliberado. Mientras tanto, el estado de salud de la niña continúa siendo monitoreado por personal médico.

¿Por qué el fentanilo representa un riesgo extremo para la salud?

El fentanilo es un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, asociado a una crisis de salud pública a nivel internacional. Si el consumo en adultos es peligroso y bastante adictivo, para los menores podría ser hasta mortal.

Según el Informe Mundial de Drogas, esta sustancia ha provocado miles de muertes por sobredosis en países como Estados Unidos, Canadá y diversas regiones de Europa, con un promedio estimado de 170 fallecimientos diarios relacionados con su consumo.

Investigaciones periodísticas de The New York Times han documentado que, ante el endurecimiento de los controles internacionales sobre los precursores químicos, los cárteles han probado nuevas variantes del fentanilo en personas vulnerables y animales.

