Hallan cuerpo de Sarahí Vázquez en Guanajuato luego de que su esposo confesó el feminicidio

La búsqueda de Sarahí Vázquez terminó de manera trágica en el municipio de San José Iturbide, en el estado de Guanajuato. La Fiscalía General del Estado confirmó la localización y recuperación del cuerpo de la joven de 25 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 8 de julio y hace unos días, su esposo había confesado el feminicidio.

De acuerdo con la autoridad estatal, el principal sospechoso y esposo de la víctima, Mauricio "N", confesó haberle quitado la vida y posteriormente enterrarla en un predio conocido como “La Pelusa”, ubicado en el camino viejo a “La Yerbabuena”.

La noticia fue dada a conocer cinco días después de que el imputado fuera excarcelado para precisar el punto exacto donde se encontraba el cuerpo.

La desaparición movilizó a la familia de Sarahí Vázquez

Sarahí fue vista por última vez el 8 de julio. Desde ese momento, sus familiares comenzaron una intensa búsqueda y realizaron manifestaciones pacíficas para exigir a las autoridades su pronta localización.

Durante meses, la familia mantuvo la esperanza de encontrarla con vida, mientras avanzaban las investigaciones ministeriales. Fue en diciembre cuando Fernando "N", esposo de la joven, fue detenido como principal sospechoso por el delito de privación ilegal de la libertad.

Las indagatorias avanzaron hasta que el propio detenido confesó el crimen y reveló el lugar donde presuntamente había enterrado a Sarahí.

“Esperamos que esté diciendo la verdad”: familia de Sarahí Vázquez en Guanajuato

Previo a la confirmación oficial, el hermano de la víctima, Javier Vázquez, expresó su incertidumbre ante las declaraciones del presunto responsable.

“Yo solamente espero que esté diciendo la verdad y que donde él dijo que la dejó, que esté ahí. Por cuestiones del terreno hay mucha agua, es muy complicado buscar; es más, los peritos no pueden ni siquiera ingresar al lugar porque emana mucha agua”, señaló.

El terreno señalado presentaba condiciones complicadas para las labores de búsqueda debido a la acumulación de agua, lo que dificultó el trabajo pericial.

Excarcelan a presunto feminicida para encontrar el cuerpo de la víctima en Guanajuato

La Fiscalía estatal informó mediante un comunicado que, tras la confesión, el presunto responsable fue trasladado bajo custodia para señalar el punto exacto donde enterró a la víctima.

Cinco días después de estas diligencias, las autoridades confirmaron la localización y recuperación del cuerpo, cerrando así meses de incertidumbre para la familia.

La autoridad no ha detallado aún los avances procesales posteriores, pero se espera que el imputado enfrente cargos por feminicidio.

Cifras de feminicidio en Guanajuato

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el 2025 se registraron 18 casos de feminicidio en el estado, tres casos más que en 2024.