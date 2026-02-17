¡Atrapados! Arrestan a dos hombres en Central Camionera de Zapopan por portar droga en el equipaje

Dos hombres, que estaban a punto de tomar un camión para salir del a Central Camionera en el municipio de Zapopan, Jalisco, fueron detenidos en el lugar tras descubrir 18 kilos de droga en su equipaje.

Los hechos ocurrieron en la Av. Vallarta, Eje Poniente, a su cruce con la Av. Aviación en Rinconada del Bosque en Zapopan.

Al revisar el equipaje, elementos de seguridad privada, detectaron olores extraños provenientes de la maleta, el cual fue retenido en espera de la llegada de la policía municipal y el escuadrón canina, quienes confirmaron la presencia de marihuana en las maletas.

Los 18 kilogramos de droga estaban divididos en tres maletas diferentes. Las sustancias fueron puestas a disposición del Ministerio Público. Uno de los hombres, de aproximadamente 30 años de edad, fue detenido.

🔴#IMPORTANTE | Fueron detenidos dos hombres que tenían en su poder tres maletas de dudosa procedencia en la Col. Rinconada del Bosque.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/53vB62ghPC — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 17, 2026

Matan a balazos a hombre en calles de Zapopan

Un hombre de aproximadamente 37 años de edad, fue asesinado a balazos en las calles de la colonia Mezquitera, en el municipio de Tlaquepaque, Jalisco; fue encontrado tirado en plena calle con manchas de sangre.

Según testigos, la víctima fue atacada a balazos por un hombre que viajaba abordo de un vehículo amarillo, provocándole una herida de bala en la cabeza; hasta el momento no se sabe nada del culpable.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar de los hechos para poder auxiliarlo; sin embargo, el hombre perdió la vida en el lugar. Se desconoce la identidad de la víctima.

Elementos de la Fiscalía del Estado arribaron al lugar para comenzar con las investigaciones del asesinato a balazos. Una unidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses fueron al lugar para recoger el cuerpo y trasladarlo a la morgue metropolitana.

🔴#IMPORTANTE | Una agresión directa con arma de fuego dejó como saldo a un hombre sin vida en calles de la Col. La Mezquitera.



Con información: Anthony Ríos, (@RepoRivers). pic.twitter.com/XLnttLf6Wx — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) February 17, 2026

Muere hombre tras ser atropellados en Zapopan; dejaron abandonado su cuerpo

El cuerpo de un hombre fue encontrado en calles de Zapopan, Jalisco; la víctima presentaba huellas de violencia; sin embargo, al analizar mejor la escena, se encontraron marcas de llantas sobre su piernas, por lo que el hombre pudo haber sido atropellado.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de la policía para realizar las investigaciones necesarias y dar con el responsable del atropellamiento en Zapopan.

Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses arribaron a la zona para recoger el cuerpo, movilizarlo a la morgue metropolitana y así encontrar las causas reales de la muerte