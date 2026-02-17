Descubren túnel de 22 metros usado para el robo de combustible en Tepetitlán, Hidalgo

La lucha contra el robo de combustible, conocido como "huachicol", reveló una nueva y compleja estructura subterránea en el estado de Hidalgo.

Elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en conjunto con el Ejército y la Guardia Nacional, localizaron un túnel diseñado específicamente para la extracción ilegal de hidrocarburo en la comunidad de Sayula, perteneciente al municipio de Tepetitlán.

La instalación contaba con características que permitían a los grupos delictivos operar con total discreción durante largos periodos.

Ingeniería oculta bajo una fosa séptica

Lo que más llamó la atención de las autoridades fue el camuflaje de la entrada. El túnel estaba conectado a una estructura que simulaba ser una fosa séptica común, lo que evitaba levantar sospechas entre los vecinos y las autoridades que patrullaban la zona. Sin embargo, al inspeccionar el fondo, se descubrió el acceso a un pasadizo perfectamente funcional y reforzado.

Hallan túnel clandestino en Tepetitlán, Hidalgo



En la comunidad Sayula, localizaron un túnel de más de 22 metros conectado a dos tomas ilegales de PEMEX, operado por grupos delictivos para extraer hidrocarburo.



Capacidad operativa de los túneles para el robo de combustible

El túnel no era una excavación improvisada. De acuerdo con el reporte oficial, la estructura tiene una extensión de más de 22 metros de largo y una altura de 1.70 metros, lo que permitía a una persona adulta caminar casi erguida por su interior.

Dentro del pasadizo se localizaron dos tomas clandestinas conectadas directamente a los ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), listas para extraer miles de litros de combustible.

Operativo contra el robo de combustible sin personas detenidas

A pesar de la magnitud del hallazgo y del despliegue de las fuerzas federales y estatales, la Agencia de Investigación informó que no hubo detenciones en el lugar.

Al parecer, quienes operaban el sitio lograron abandonar el inmueble antes de la llegada de los uniformados. Sin embargo, el cateo permitió asegurar no solo la propiedad y la infraestructura, sino también diversas dosis de droga que se encontraban en el sitio.

El 19 de marzo de 2025, la #Marina anunció el mayor decomiso de robo de combustible en la historia: 10 millones de litros. Pero documentos oficiales revelan otra historia: ¡El buque traía el doble! ¡20 millones!



El predio bajo custodia federal

Tras completar la revisión, el inmueble fue sellado y quedó bajo el resguardo de las autoridades. Tanto el túnel como los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación para integrar la carpeta de investigación.

Hidalgo: punto crítico del robo de combustible

Este hallazgo confirma que Tepetitlán sigue siendo una zona de alta actividad para los grupos dedicados al robo de combustible en Hidalgo. El uso de túneles sofisticados demuestra una evolución en las tácticas de estas bandas, que invierten recursos en excavaciones de gran tamaño para evitar ser detectados por los drones o los recorridos de vigilancia aérea que se realizan en la región.