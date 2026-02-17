Esta es la fecha límite de la prórroga para el canje de placas gratis en Jalisco; ¿cuánto costará después?

Si todavía no cambias tus placas en Jalisco, ojo con las fechas. El gobierno estatal lanzó una prórroga para que el canje sea gratuito en 2026, pero tiene fecha límite y requisitos muy claros. Si no cumples, el trámite podría costarte miles de pesos.

Aquí te contamos hasta cuándo tienes, qué necesitas y cuánto pagarías si lo dejas pasar.

¿Cuándo acaba la prórroga para el canje de placas gratis en Jalisco?

La prórroga para el cambio de placas sin costo aplica del 2 de enero al 31 de marzo de 2026. El calendario se organiza de acuerdo con la terminación de tu placa, por lo que es importante revisar qué mes te corresponde.

Para acceder al beneficio necesitas:



Haber pagado el refrendo vehicular 2025.

Tener tu vehículo registrado y actualizado en el Padrón Vehicular.

Programar una cita en la página oficial para realizar el trámite.

Si no haces el cambio dentro de este periodo, a partir de 2026 el reemplacamiento deja de ser gratuito.

Además, circular con placas que ya no estén vigentes puede traerte problemas: multas, impedimento para circular legalmente e incluso la posible retención del vehículo en operativos viales.

¿Cuánto costará el reemplacamiento en Jalisco después?

Si no realizaste tu cambio en 2025 y quieres placas nuevas en 2026, tendrás que pagar el trámite. El costo puede superar los 2,500 pesos, dependiendo del tipo de vehículo.

Por eso muchos automovilistas están aprovechando esta prórroga, ya que representa un ahorro considerable.

También es importante considerar el pago del refrendo 2026. Si lo cubres antes del plazo establecido:

Tendrás acceso a verificación vehicular gratuita en 2026.

Obtendrás un 5% de descuento si pagas en línea durante enero y febrero.

Evitarás multas por no cumplir con tus obligaciones vehiculares.

El pago del refrendo se realiza en línea a través del portal oficial del Gobierno de Jalisco.

Requisitos para el cambio de placas gratis en Jalisco

Para que el trámite no te cueste, debes cumplir con lo siguiente:



Estar al corriente en el pago del refrendo. No tener adeudos vehiculares. Agendar cita previa en línea. Presentar la documentación correspondiente el día de tu cita.

Además, si pagas el refrendo 2026 en tiempo y forma, podrás acceder al programa de Verificación Responsable en Jalisco sin costo durante todo el año.

La verificación se realiza una vez al año, según la terminación de placa. Si te tocaba verificar en 2025 y lo haces hasta principios de 2026, tu próxima cita será en 2027 conforme al calendario oficial.

No cumplir con la verificación obligatoria también puede generar sanciones, que incluyen multas administrativas y posibles restricciones para circular.

Verificar tu vehículo no solo evita multas, también ayuda a reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el estado.

Si tienes placas antiguas y estabas dudando en hacer el trámite, esta prórroga es la oportunidad para ahorrar. Después de marzo, el beneficio se acaba y el costo será considerable.

