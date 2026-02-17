Fiscalía de Puebla señala al grupo delictivo, “La Barredora”, como responsable de la balacera en Angelópolis

La madrugada del 14 de febrero de 2026, la zona de Angelópolis en Puebla vivió momentos de pánico cuando un comando armado empezó una balacera frente al bar "Sala de Despecho".

Según las investigaciones más recientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Gobierno de Puebla, el grupo detrás de este ataque es la célula delictiva conocida como "La Barredora".

Este grupo criminal, con presencia en diversas zonas del estado, habría planeado el atentado como un ataque directo contra personas específicas.

Un ataque directo en el corazón de Puebla

El estruendo de las ráfagas de fuego sobre la avenida Osa Mayor, cerca de la Estrella de Puebla, no fue casualidad. La Fiscalía confirmó que la agresión iba dirigida estrictamente hacia los ocupantes de una camioneta de lujo de color blanco. Lamentablemente, el saldo fue de tres personas fallecidas en el lugar.

La precisión de los atacantes y el armamento utilizado refuerzan la hipótesis de que se trata de una organización con estructura delictiva.

Joaquín de 34 años fue una de las tres víctimas del ataque armado en el bar Sala de Despecho en Puebla el 14 de febrero.



Su mamá lamenta las declaraciones del gobernador que culpan a las víctimas y resalta que Joaquín era un joven sensible, noble y amante del arte.



La familia

"Daño colateral": cinco heridos en la zona

El pánico se extendió rápidamente porque el lugar estaba lleno de personas que disfrutaban de la vida nocturna poblana. Debido a la lluvia de balas, cinco personas resultaron lesionadas.

Las autoridades las han calificado como "daño colateral", es decir, gente que no era el objetivo del ataque pero que tuvo la mala fortuna de estar en el sitio. Todos fueron trasladados de emergencia a hospitales cercanos para ser atendidos.

Hubo cuatro detenidos tras el ataque en bar de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hizo un despliegue operativo y logró la captura de cuatro presunto sospechosos. A los detenidos se les aseguraron dos motocicletas, las cuales coinciden con las características de los vehículos utilizados para perpetrar el ataque y escapar de la zona de Angelópolis.

Lamentable hecho en Puebla...



La noche del 14 de febrero, un ataque directo en un centro nocturno dejó tres jóvenes sin vida y cinco personas lesionadas, con estado de salud reservado.



Autoridades estatales mantienen las investigaciones, mientras cámaras empresariales y

¿Quiénes son "La Barredora"?

De acuerdo con reportes de inteligencia del Gobierno de Puebla, "La Barredora" es una célula delictiva que ha sido vinculada anteriormente con delitos de alto impacto y vinculada con grupos más grandes, como el "Cártel Jalisco Nueva Generación

Fiscalía buscaría esclarecer razones del ataque

Tras el sangriento episodio, el ambiente en Angelópolis sigue siendo de tensión. La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los motivos del terrible ataque.