Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png

Fiscalía de Puebla señala al grupo delictivo, “La Barredora”, como responsable de la balacera en Angelópolis

La Fiscalía de Puebla apunta al grupo criminal “La Barredora” de la balacera que dejó tres muertos y cinco heridos a las afueras de un bar en Angelópolis.

Fiscalía confirma culpables de balacera en Puebla
La Fiscalía Estatal continúa las investigaciones para determinar las causas del ataque.
Notas,
Estados

Escrito por: Jimena Romero

La madrugada del 14 de febrero de 2026, la zona de Angelópolis en Puebla vivió momentos de pánico cuando un comando armado empezó una balacera frente al bar "Sala de Despecho".

Según las investigaciones más recientes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Gobierno de Puebla, el grupo detrás de este ataque es la célula delictiva conocida como "La Barredora".

Este grupo criminal, con presencia en diversas zonas del estado, habría planeado el atentado como un ataque directo contra personas específicas.

Un ataque directo en el corazón de Puebla

El estruendo de las ráfagas de fuego sobre la avenida Osa Mayor, cerca de la Estrella de Puebla, no fue casualidad. La Fiscalía confirmó que la agresión iba dirigida estrictamente hacia los ocupantes de una camioneta de lujo de color blanco. Lamentablemente, el saldo fue de tres personas fallecidas en el lugar.

La precisión de los atacantes y el armamento utilizado refuerzan la hipótesis de que se trata de una organización con estructura delictiva.

"Daño colateral": cinco heridos en la zona

El pánico se extendió rápidamente porque el lugar estaba lleno de personas que disfrutaban de la vida nocturna poblana. Debido a la lluvia de balas, cinco personas resultaron lesionadas.

Las autoridades las han calificado como "daño colateral", es decir, gente que no era el objetivo del ataque pero que tuvo la mala fortuna de estar en el sitio. Todos fueron trasladados de emergencia a hospitales cercanos para ser atendidos.

Hubo cuatro detenidos tras el ataque en bar de Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hizo un despliegue operativo y logró la captura de cuatro presunto sospechosos. A los detenidos se les aseguraron dos motocicletas, las cuales coinciden con las características de los vehículos utilizados para perpetrar el ataque y escapar de la zona de Angelópolis.

¿Quiénes son "La Barredora"?

De acuerdo con reportes de inteligencia del Gobierno de Puebla, "La Barredora" es una célula delictiva que ha sido vinculada anteriormente con delitos de alto impacto y vinculada con grupos más grandes, como el "Cártel Jalisco Nueva Generación

Fiscalía buscaría esclarecer razones del ataque

Tras el sangriento episodio, el ambiente en Angelópolis sigue siendo de tensión. La Fiscalía continúa con la integración de la carpeta de investigación para esclarecer los motivos del terrible ataque.

Tags relacionados
Puebla

Notas