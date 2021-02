Murió la abuela de Belinda, Juana Moreno

Juana Moreno, abuela de la cantante y coach de ‘La Voz’, Belinda, murió la madrugada de este miércoles en su natal Madrid, España, donde se encontraba hospitalizada desde hace unos días.

El representante de relaciones públicas de la estrella confirmó la noticia a medios españoles, recordando que desde el fin de semana, Belinda Schull, madre de Belinda e hija de Juana Moreno, adelantó sobre los problemas de salud de la mujer de 88 años de edad.

Belinda dedicó palabras de despedida para su abuela, pues se sabe que era muy apegada a ella.

“Siento el dolor más grande, acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo. ¡Abuelita, te amo! ¡Te amo con locura! Siempre estarás en mi corazón y en mi mente, no sé cómo superar esto, no sé cómo superar esta tristeza, este vacío”, fue parte del mensaje que dedicó la intérprete de ‘Luz Sin Gravedad'.

La coach de ‘La Voz’ pidió a familiares y amigos que le enviaran fotos y videos de su abuela para recordarla y homenajearla, al menos de este modo.

"¡El peor año de mi vida es este 2021! ¡Ojalá que se acabe! ¡Quiero que se acabe todo esto! ¡No aguanto más!”, añadió la estrella.

BELINDA SCHULL COMAPRTIÓ ENFERMEDAD DE SU MADRE

El fin de semana pasado, Schull reveló que su madre había sido hospitalizada, sin revelar mayores detalles al respecto.

“En medio de tanto dolor que estamos viviendo en el mundo, mi mamá se encuentra muy delicada de salud. Les pido una oración de sanidad por ella”, fue el mensaje que publicó en Instagram el fin de semana pasado.

Hasta ahora, ni Belinda ni su madre se han pronunciado, aunque Schull ya compartió palabras de despedida para su madre a través de Instagram.

“La mujer más importante de mi vida. Mi guía y mi amiga del alma. ¡No me sueltes jamás, no me imagino la vida sin ti!”, escribió en Instagram.

